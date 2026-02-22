CHP Menteşe'den "Şimdi İktidar Zamanı" Çalıştayı

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ekonomik mücadelenin zorlaştığını, yaşam koşullarının ağırlaştığını ifade ederek, "O yüzden insanlara gerçekten birey olarak oturup dertlerini sormamız lazım" dedi.

CHP Menteşe İlçe Başkanlığı tarafından "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla çalıştay düzenlendi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Remzi Kazmaz, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, partinin Muğla'daki ilçe başkanları, önceki dönem belediye başkanları ile milletvekilleri ve partililer katıldı.

Çalıştayda konuşan CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Remzi Kazmaz, parti programının yenilenmesinin zorunlu hale geldiğini belirterek, "Parti programı 18 yıldan beri aşındı. Yeni bir parti programı yapma elzem oldu. Urfa'da Ali'yle, Muğla'da Fatma, Rize'de Hüseyin'le buradaki Mehmet aynı dili konuşabilecek bir düzeye gelmek için yapıldı aşınmış parti programı. Ben burada laiklik ile ilgili bir şey konuşuyorsam Urfa'daki de aynı konuşmak zorunda. Ben burada dil konusuyla, inanç konusuyla, din konusuyla ilgili parti programında bir not varsa Kars'taki de onu konuşacak. Giresun'daki de İstanbul'da. Çünkü biz bir aileyiz. Aynı dili kullanmak zorundayız. Bunun adına da parti programı, parti manifestosu diyorlar" dedi.

Milletvekili Cumhur Uzun ise çalıştayın ana temasının, parti programının sadece özümsenmesi değil, seçmene doğru yöntemle aktarılması olduğunu söyledi. Uzun, "Eğer biz bunu yapabilirsek, iki milyon seçmeni üç milyona çıkarsak bile seçim almak için yeterli olacak bir sayı olmadığından; seçmen nezdinde onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale geldiğimizi ve her kesimin kendisine ait sorunun CHP'de ve onun programında karşılığının olduğunu, o nedenle iktidara geldiğinde çözüm üretebilecek hazırlıkta ve donanımda olduğunu görebilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Muğla tarihinin en büyük mitinglerinden birini yaptık"

Daha sonra söz alan CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ise 39. Kurultay'da yayımlanan parti programının il ve ilçe danışma kurullarında ayrıntılı biçimde ele alındığını hatırlatarak, artık sahada uygulama sürecine geçildiğini ifade etti. Kızıl, "Partimizin çok önem verdiği konulardan birisi de hepimizi ilgilendiren en önemli konulardan biri olan sandık çalışmalarıdır. Bununla ilgili yeni yazılar gelecek ve bununla ilgili yeni çalışmalar ve eğitimler yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milas mitingine değinen Kızıl, "Muğla tarihinin en büyük mitinglerinden birini yaptık. Ama miting yöresinde bazı talihsiz olaylar da yaşadık. Bir kriz yaşandı ve o krizi de en kısa zamanda çözüme kavuşturduk. Bu mitingde destek veren belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve il örgütümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Sonra dediler ki, 'Otobüslerle insan taşımışlar Aydın'dan, İzmir'den.' Kaçırdıkları bir nokta var. Geçen hafta sonu Milas'ta Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı vardı. Yoldaşları için, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için sokağa çıkmıştı. Muğla'nın çevresi için, suyu için, doğası için oradaydı. Tabii ki de insanlar gelecekler. Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanını tabii ki de koştura koştura, seve seve gelip dinleyecekler. Orada yoklama alınmadı. İnsanlar koşa koşa geldi" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de zaten insanları ayrıştırdılar"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek çözümün yerelden ve birebir iletişimden geçtiğini vurguladı. Aras, şöyle konuştu:

"Bu çalıştaylarda işin kılcal damarlarına kadar inmek durumundayız. İnsanların taleplerini, ihtiyaçlarını öğrenmek zorundayız. Gerçekten bireysel olarak artık herkesin derdi kendine. Türkiye'de zaten insanları ayrıştırdılar. Toplumsal bilinç birbirinden uzaklaştı. O eski hayatımız, kültürel birlikteliğimiz gerçekten büyük zarar gördü. Ama artık insanlar hep kendine dönmek zorunda kaldı. Çünkü bir yaşam mücadelesi, hayat mücadelesi, ekonomik mücadele çok zorlaştı; yaşam koşullarımız ağırlaştı. O yüzden insanlara gerçekten birey olarak oturup dertlerini sormamız lazım."

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise açıklanan parti programının yerelde yürüttükleri çalışmalarla örtüştüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Parti programı açıklandıktan sonra ben şunu fark ettim, biz göreve geldiğimiz günden bu yana parti programına zaten çok uyumlu şekilde politikalar ve projeler üretmişiz. Dört ana başlığımız var: Demokrasi, Yönetim ve Adalet ilk başlığımız. Biz kendi örgütlerimizde, yerelde, kendi ilimizde, kendi memleketimizde bunu zaten çoktan uygulamaya başlamıştık kendi dönemimizde. Kalkınma ve Ekonomi Politikaları… Yine turizm ve tarım kenti dediğimiz Muğla'da turizm konusunda, özellikle tarım konusunda yaptığımız çalışmalar. Sosyal Politikalar başlığı… Zaten belediyenin yaptığı, özellikle yerel seçimden sonraki dönemde yaptığımız hemen hemen tüm işler sosyal politikalarla ilgili. Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik… Her ne kadar yerel yönetimlerle alakalı değilmiş gibi görünse de dirençli kentler, çevre hakkı, çevre hukuku, altyapı ve üstyapı çalışmaları, tüm düzenlemeler yine bu başlığın altında. Zaten baştan beri ortak akıl diyoruz. Burada da üreteceğimiz şey ortak akıl. Ama bir yandan da aklın yolu bir. Parti programı henüz açıklanmamışken bile hepimiz bu program çerçevesinde çalışmaya başlamıştık."

CHP Menteşe İlçe Başkanı Arzu Doğruel ise çalıştayın amacının birlikte düşünmek, üretmek ve yol haritası çıkarmak olduğunu belirtti. Doğruel, şöyle konuştu:

"Yerel siyasetin en önemli gücü, halkın gerçek sorunlarına temas edebilme kapasitesidir. Tarımdan hayvancılığa, esnaf politikalarından gençliğe, basından örgütlenmeye kadar birçok alanda sözümüzün güçlü olması için bu sözün emekle ve bilgiyle beslenmesi gerekir. İşte bugün başlattığımız komisyon temelli çalışma modeli tam da bu ihtiyacın sonucudur. Amacımız şudur: Sadece eleştiren değil, çözüm üreten bir ilçe örgütü olmak. Sadece tepki veren değil, yön gösteren bir yapı kurmak. Sadece konuşan değil; raporlayan, öneren, uygulayan ve geliştiren bir ekip olmak. Bugün masalarda yapacağımız çalışmalar bizim için son derece kıymetlidir. Her birinizin deneyimi, mesleki bilgisi, saha gözlemi ve önerisi bu yapının temel taşını oluşturacaktır."