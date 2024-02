CHP Bayraklı Belediye Başkanı Adayı İrfan Önal, Bayraklı\'da Yurttaşlarla Buluştu

Yerel

Haber: GİZEM ÇETİNKOL - Kamera: KERİM UĞUR

CHP'nin Bayraklı Belediye Başkanı Adayı olarak gösterdiği İrfan Önal, Bayraklı'da yurttaşlarla buluştu. Önal, "Vakit, yurdumuzun her bir karış toprağında aydınlık yarınları getirmek ve bu memleketi daha yaşanabilir kılmak için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyma vaktidir. Vakit, Bayraklı'mızı ayağa kaldırma vaktidir" dedi.

CHP'nin Bayraklı Belediye Başkanı Adayı İrfan Önal, seçim çalışmalarına Bayraklı Sevgiyolu üzerinde bugün düzenlediği mitingle başladı. Mitinge, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra çevre ilçelerden gösterilen adaylar da katıldı.

"GÜN, CHP'YE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR"

Mitingde konuşan CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, "Gün, CHP'ye sahip çıkma günüdür. Gün, el ele, kol kola yerelde iktidar sağlama günüdür. Gün, Bayraklı'da CHP bayrağını yeniden dalgalandırma günüdür. Dolayısıyla Bayraklı Belediye Başkanı Adayımız İrfan kardeşim, -kardeşim diyorum, çünkü birlikte gençlik kollarında görev yaptık- İrfan kardeşimiz üzerinden Bayraklı örgütünü tartışmaya sürüklemek isteyenler şunu bilsinler ki Bayraklı örgütümüz bir örgüttür. Beni sahiplendiği gibi İrfan kardeşimi de partinin her evladına da bağrına basar, kendi evladı olarak sahiplenir ve gereğini yapar; bundan hiç kuşkumuz yok. Çünkü bu kent ve bu örgüt, sadece CHP'nin başarısını düşünür. Çünkü bu kentte hep birlikte, el ele, omuz, omuza, kol kola girmiş bir örgüt bütünü vardır. Bu kentte belediyesiyle, tüm örgütün kademeleriyle uyumlu çalışan örgüt emekçileri vardır" dedi.

"ÜZERİMİZE NE GÖREV DÜŞÜYORSA YAPACAĞIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bizler, Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz, görev sürecimiz içerisinde de rozetimizi çıkartmadık. Birileri bunu yadırgamış olabilir ama biz, o altı ok sayesinde kimseyi ötekileştirmeden o altı okun emanetini yerine getirdik. CHP'li olmak demek, Anadolu Müdafa-i Hukuk'tan gücünü almak demek; CHP'li olmak demek, Kuvayi Milliyeci demek; CHP'li olmak demek, Mustafa Kemalci olmak ve bu ülkenin kurucularının mirasına sahip çıkmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak; makam, koltuk sevdasına düşmemek demek. Cumhuriyet Halk Partili olmak, vatandaşa hizmet etmek demektir. O yüzden koltukların hiçbir kıymeti ve önemi yok. Bugün bizdeydi, yarın pırıl pırıl bir kardeşimde olacak ve biz hepimiz bütün gücümüzle CHP'nin bayrağını bayrak ile dalgalandırmakla ilgili üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Sabah işçi arkadaşlarımızla sözleşmelerini imzalarken onlara bir şey söyledim. Eğer sizde bir hakkım varsa CHP bayrağını Bayraklı'dan düşürmeyin dedim. Gece gündüz Bayraklı'nın bütün sokaklarına, bütün evlerine CHP'li belediyenin, belediye başkanının neler yapacağını gidip anlatın. Şimdi, partimiz bir karar vermiş, kurullarından geçmiş ve bu örgüte hizmet etmiş, gençlik kollarında bulunmuş, gençlik kolları MYK'sında bulunmuş, beş yıldır bizim meclisimizde görev almış, yıllardır İzmir'de yaşayan, ömrünü partiye vermiş bir genç arkadaşıma sahip çıkmak bütün hemşerilerimizin asli görevi olmalıdır" diye konuştu.

"DAHA GÜVENLİ VE DİRENÇLİ BİR BAYRAKLI İÇİN GECEMİ GÜNDÜZÜME KATARAK ÇALIŞACAĞIMA HUZURUNUZDA SÖZ VERİYORUM"

Sandal'ın ardından konuşan CHP Bayraklı Belediye Başkanı Adayı İrfan Önal ise "Bir genç kardeşiniz olarak bu şehrin nasıl hizmetkarı olacağıma hepiniz şahit olacaksınız. Bundan tam 20 yıl önce CHP İzmir Gençlik Kolları'yla başlayan bu uzun yolculuğum, bugün üyesi olmaktan onur duyduğum CHP tarafından büyük bir sorumlulukla taçlandırıldı. Omuz omuza vererek nasıl mücadele edeceğimi bu parti çatısı altında öğrendim. En güzel dostlukları örgütümde kazandım. Biliyorum ki bu ülkede CHP var oldukça Cumhuriyet'imizin ilkelerine bağlı gençler de var olacaktır. Bugün burada CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı olarak karşınızda olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bayraklı benim için bambaşka anlamlar ifade ediyor. Ailemi kurduğum, evlatlarımı kucağıma aldığım bu topraklarda aşkla ve inançla bağlı bulunduğumu belirtmek istiyorum. Bizler bu kente aitiz. Sokaklarında oynayan çocuklarımızla, kahvesinde sohbet eden büyüklerimizle, esnafımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla Bayraklı'mıza renk katıyoruz. Bir arada oldukça neleri başarabileceğimizi biliyoruz. Vakit, yurdumuzun her bir karış toprağına aydınlık yarınları getirmek ve bu memleketi daha yaşanabilir kılmak için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyma vaktidir. Vakit, Bayraklı'mızı ayağa kaldırma vaktidir. Vakit, motorları maviliklere sürme vaktidir. Bundan aylar önce, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerleyerek Bayraklı'mız için en iyisini yapacağıma söz verdim ve bir yola çıktım. Bu yolun sonunda Bayraklı'mızda CHP'nin bayrağını tekrar dalgalandırmak benim boynumun borcudur. Bayraklı'mızın her mahallesini karış karış gezdim. Her sokağını biliyorum. Tüm sorunlarınızın ve taleplerinizin farkındayım. İşte tam bu yüzden, Bayraklı'mızın geleceğini birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye kadar her alanda güçlü projelerimizle ilçemizi modern, çağdaş ve daha yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Kalkınmacı belediyecilik anlayışımızla ilçemizin çehresini yeniden şekillendirecek, sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın refahını artıracağız. Ne yazık ki Bayraklı'mız, deprem konusunda önceden alınmış güvenlik tedbirleri olmasına rağmen hala risk altında bulunuyor. Bu konuda hassasiyetimizi ivedilikle artıracak ve etkili çözümler üreteceğiz. Göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm projelerimizi başlatacağız. Daha güvenli ve dirençli bir Bayraklı için gecemi gündüzüme katarak çalışacağıma huzurunuzda söz veriyorum" dedi.

"MÜCADELEMİZİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da şunları söyledi:

"2014'te ve 2019'da da olduğu gibi, atanamayan arkadaşlarımızın, daha farklı görevler bekleyen arkadaşlarımızın görev beklentisi gerçekleşmediği için yaşadıkları kırgınlıkları, dargınlıkları ya da gönül koymaları anlıyorum. Dökülen herhangi bir yol arkadaşınız varsa onları kucaklamak, onları yan yana getirmek il başkanının görevidir. Bugün olduğu gibi, bugünden sonra da hiçbir arkadaşını dışarıda bırakmadan, hepsinin koluna girerek mücadeleyi büyütmeye devam edeceğim. Yalnız bu görev sadece bana ait değil. Sadece il başkanına, ilçe başkanına ait değil. Her bir CHP'li evladımızın her birine, her bir kardeşimize, her bir ablamızın üstüne düşen görevdir. Bugünden itibaren daha da fazla birbirimize sarılarak mücadelemizi büyüteceğiz."

"BİZ NE İZMİR'İ NE DE BAYRAKLI'YI BU HARAMİLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

İl Başkanı Aslanoğlu, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ'ın "Sabahlara kadar uyuyamıyorum, hayal kuruyorum" sözlerini hatırlatarak, "Geçenlerde Hamza Dağ'ın bir beyanatı vardı, 'Sabahlara kadar uyuyamıyorum, hayal kuruyorum' dedi. Neyin hayalini kurduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu Bayraklı'nın böğründe dalgalanan, büyüyen gökdelenleri daha da büyütmek istediklerini biliyoruz. Bizim önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Başkan diyordu ki 'İzmir'i ham yapmak' istiyorlar. Onların hayallerinde İzmir'i ham yapmak halen sürüyor. 2014'te başaramadılar, 2019'da başaramadılar. Aynı hayali kuruyorlar. Boşuna kuruyorlar. Biz ne İzmir'i ne de Bayraklı'yı bu haramilere teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.