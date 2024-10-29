CHP Samsun İl Örgütü\'nden Cumhuriyet Bayramı\'na Özel Tiyatro Oyunu

Yerel

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Örgütü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tiyatro gösterisi düzenledi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayağını adımını atarken koşullar bugünkünden çok daha kötü değildi. Evet, yedi düvelle savaşıldı ancak bugün yenidoğan bebeklerimizi canlarımızı kaybediyoruz. Okullarda çocuklarımızı aç bekletiyoruz. Okullar temizliğiyle ilgili büyük sıkıntılar yaşıyorken hemen hemen her bakanlıkta onlarca çete birbirlerinin üzerine çıkmak için mücadele arıyorken koşullar 101 yıl öncesinden daha iyi değil" dedi.

CHP Samsun İl Örgütü tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tiyatro oyunu sahnelendi. Cumhur Kocaoğlu Tiyatrosu'nun temsili olarak Cumhuriyet'in ilanını anlatan oyunla başlayan programa CHP Samsun Milletvekili Murat Öan, eski CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, eski CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve çok sayıda davetli ve parti üyesi katıldı.

Cumhur Kocaoğlu tiyatrosunun sahibi Cumhur Kocaoğlu, "Bu akşam da 28 Ekim 1923 yılına geri döndük ve İsmet İnönü'yü canlandırdım ve 28 Ekim akşamı o büyük sözün söylendi: 'Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' denilen akşamın önemini anlatan bir oyun oynadık ekip arkadaşlarımla beraber" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Oktay Genç, "Atatürk'ü canlandırma şerefine erdim. Yani hasbelkader canlandırmaya çalıştık. Çok keyif verici, çok onur verici bir duyguydu" diye konuştu.

"Büyük yokluklar içerisinde bu cumhuriyeti armağan ettiler"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ şunları söyledi:

"Çok büyük fedakarlıklarla Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bir hayale, bir hukukta inandı. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne inandı ve büyük olumsuzluklar, büyük yokluklar içerisinde bu cumhuriyeti bize armağan ettiler. Cumhuriyet demek ne demektir? Cumhuriyet demek eşit yurttaşlık demektir. Cumhuriyet demek eğitim demektir, bilim demektir, kadının özgürlüğü demektir. Cumhuriyet demek insan onuruna yaraşır, en güzel yönetim demektir. İşte bu yüzden bütün olumsuzluklara rağmen bütün olumsuzluklara rağmen biz Cumhuriyet düşmanlarına inat Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlarına inat bu Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamak zorundayız. Değerli dostlar bizler atalarımızın ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının ve bu ideallere inanan bütün Cumhuriyet aşık kuşakların bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Yakın zamandaki TUSAŞ şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyoruz. Onların hatıralarına onların mücadelelerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Yaşasın Cumhuriyetimiz."

"Cumhuriyetimiz bizler tarafından yaşatılacak"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta bu salonda bulunan hemen hemen herkes sosyal medyasından Atatürk'ün gençliğe hitabesini paylaştı. Bunun bir anlamı vardır. Verilebilecek en güzel tepkiyi verdiler. Hatta yaşananlara değil sadece ama bundan sonra yaşanacaklara cevap olarak en anlamlı tepkiyi verdiler. Çünkü 101 yıl önce bu Cumhuriyet kurulurken, 105 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayağını adımını atarken koşullar bugünkünden çok çok daha kötü değildi. Evet, yedi düvelle savaşıldı ancak bugün yenidoğan bebeklerimizi canlarımızı kaybediyoruz. Okullarda çocuklarımızı aç bekletiyoruz. Okullar temizliğiyle ilgili büyük sıkıntılar yaşıyorken hemen hemen her bakanlıkta onlarca çete birbirlerinin üzerine çıkmak için mücadele arıyorken koşullar 101 yıl öncesinden daha iyi değil. Ancak bu akşam buradaki coşkuyu gördükçe, geçtiğimiz hafta sosyal medyadakileri gördükçe, bizler de geçtiğimiz 101 yıl önceki ekip kadar olmasa da aynı inanca, aynı bağlılığa sahibiz Cumhuriyetimiz adına. Ben hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. 101. yılımızdan binlerce yıl bu dünya kainat var olduğu dönem boyunca Cumhuriyetimizin yaşayacağına, bizler tarafından yaşatılacağına inancımı bildiriyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum."