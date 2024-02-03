CHP Yozgat\'ta belediye başkan adaylarını tanıttı

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

CHP, Yozgat'ta merkez, ilçe, belde belediye başkan adayları ile il genel meclis üyesi adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı ile CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de katıldı. Yardımcı, "CHP belediyelerinin komşu ilçelerinde yaşayan, farklı siyasi partilerin belediyelerine sahip ilçelerdeki vatandaşlarımız orada yaşamakla beraber CHP belediyelerinin olduğu yerlerde sosyalleşirler. Çünkü bizim belediyelerimizin olduğu yerde özgürlük vardır, refah vardır, bolluk vardır, bereket vardır. CHP belediyeleriyle diğer belediyeler arasındaki farkı vatandaş bilmiyor. Bizim bunları bire bir anlatmak için her birinize ihtiyacımız var" dedi.

CHP, Yozgat'ta merkez, ilçe, belde belediye başkan adayları ile il genel meclis üyesi adaylarını tanıttı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu'ndaki tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, adaylar ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, şunları söyledi:

"BİZİM BELEDİYELERİMİZİN OLDUĞU YERDE ÖZGÜRLÜK VAR"

"Büyük metropollerde şöyle bir şey vardır; CHP belediyelerinin komşu ilçelerinde yaşayan, farklı siyasi partilerin belediyelerine sahip ilçelerdeki vatandaşlarımız orada yaşamakla beraber CHP belediyelerin olduğu yerlerde sosyalleşirler çünkü bizim belediyelerimizin olduğu yerde özgürlük vardır, refah vardır, bolluk vardır, bereket vardır. Evet orada yaşarlar, yani orada ikamet ederler ama yaşamın genel tüm sosyal alanları hep Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerindedir. İstanbul'dan örnek vereyim; çocuklara süt yardımları, yurt sayılarının artması, ulaşımdaki rahatlık, aile yardım ve destekleri, özellikle covid döneminde ekonomik yardımlar, faturasını ödemeyen vatandaşlar için askıda fatura uygulaması, buna benzer pek çok şeyler yapıldı. Sahada çalışırken bunları mutlaka anlatın. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle diğer belediyeler arasındaki farkı vatandaş bilmiyor. Bizim bunları bire bir anlatmak için her birinize ihtiyacımız var."

"BELEDİYELER DEPREMZEDELERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR"

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de şöyle konuştu:

"Özellikle belediye başkan adaylarımıza, Türkiye'deki sosyal belediyecilik ve halkçı belediye çalışma yaparken anlatmalarını dilerim. Covidde hükümet hiçbir şey yapamazken bizlerin belediyelerimizin örgütleri maske dağıtımı, yemek yardımı, yaşlılara bakım hizmetlerini çok hızlı bir şekilde verdiler. Bunu örnekleyebiliriz. Çok yakın zamanda bir deprem yaşadık. Depremde ölenleri ben de rahmetle anıyorum. Depremde ilk örgütlenen kim oldu; Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oldu. Deprem bölgelerine aynı günde gittiler. Hükümetten önce gittiler biliyorsunuz ve her türlü desteği bugün hala veriyorlar. Belediyesi bizde olsun olmasın, depremde faciada ölenlerin ailelerine her türlü yardımı yapıyorlar."