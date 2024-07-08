Çifteköprülü Gençler Borçka Cankurtaran'da Ağaç Kesimine Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çifteköprülü Gençler Borçka Cankurtaran'da Ağaç Kesimine Karşı Mücadele Ediyor

Artvin'in Borçka ilçesinde, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından turizm tesisi projesi için kesilecek ağaçların damgalarını söken Çifteköprülü gençler, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gençler, projenin köylüler tarafından istenmediğini ve ormanları teslim etmeyeceklerini vurguladı. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunan gençler, halkın desteğiyle mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

08.07.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Çifteköprülü gençler Borçka Cankurtaran'da 'Talana dur' demek için kesilecek ağaçların damgalarını söktü. Yaptıkları açıklamanın ardından gözaltına alınan 2 Kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Artvin'in Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde iki gün önce Borçka Orman İşletme Müdürlüğü turizm tesisi amaçlı proje nedeniyle damgalama işlemi yaptı. Gelişme, bölge halkının tepkisini çekti. Çifteköprülü Ali Şükrü Kibar ile Dursun Ali Koyuncu kesilecek ağaçların damgalarını söktü ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama sonrası gözaltına alınan Kibar ve Koyuncu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Borçka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından damgalanan ağaçların damgalarını sökmek için bir araya geldiklerini söyleyen Çifteköprülü gençler "Yaşanılan katliama ortak olmayacaklarını" vurguladı ve şunları söyledi:

"Şöyle bir propaganda yapıyorlar. Aslında 'bu projeyi köylüler istedi' diyorlar. Asla köylü bu projeyi istemedi bu köyün Çiftepınar mahallesinin gençlerinin tamamı bu projeye karşı ve kati suretle burada projeyi hayata geçirtmeyeceğiz. Neden geçirtmeyeceğiz? Çünkü derdi turizm olan oturur turizmin nasıl yapacağını planlar. Turizm il müdürüyle görüştük ve böyle bir plandan haberi yok. Hiç kimsenin bu turizm planından haberi yok, bölgenin turizm destinasyonu yok ama burada sözde turizm yapılıyor. Burayı daha önce taş ocağı için istediler dava açtık, kazandık, vermedik. O zaman da bizden otel yapmak için istediler ve dediler ki 'Madem taş ocağı için vermiyorsunuz otel için verin' dediler. Hatta bu projeyi size verelim dediler  ama biz bu teklifi de kabul etmedik.

"Buradan ilan ediyoruz; buraya girersek kalbimiz kurusun"

Şimdi bizim hakkımızda kara propaganda yapıyorlar. 'Onları kovacaklar ve kendileri oraya konacaklar' diye. Buradan ilan ediyoruz; buraya girersek kalbimiz kurusun ve buraya girmek diye bir derdimiz yok. Kimseyi de buraya sokmak gibi niyetimiz yok. Asla ve kati suretle sadece biz bu bölgeyi gezmek ve görmek isteyenlere açacağız."

"Biz köy gençliği olarak bu süreç nasıl giderse gitsin asla bu ormanları teslim etmeyeceğiz"

Köy gençleri olarak burada bulunan 'Ormanları teslim etmeyeceğiz' diyen Ali Şükrü Kibar şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir filiz ve bu bir ağaç değil ama Borçka Orman İşletme Müdürlüğü bu filiz için kesim izni vermiş ve damgalamış ve kendilerini bizzat gelerek bu damgalama işlemini yapmışlar. Demin bir sayı gördük 320 yazıyor ve şimdi yaklaşık bölgenin başlangıcından yukarıya kadar 300- 400 ve hatta 500 metre uzunluğunda bir alan damgalanmış. Biz bu damgalanmayı şimdi kendi imkanlarımızla yok sayıyoruz ve bunları da silmek için elimizden geldiğince yapacağız ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Biz köy gençliği olarak bu süreç nasıl giderse gitsin asla bu ormanları teslim etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Tabiri caizse ölsek bile bu ormanları kimseye terk etmeyeceğiz. Umarım bu proje bir an önce durdurulur."

Savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldılar

Yaptıkları açıklamanın ardından gözaltına alınan Ali Şükrü Kibar ve Dursun Ali Koyuncu savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı ve Çifteköprü köyü sakinleriyle Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Koyuncu burada şunları söyledi:

"Arkamızda görmüş olduğunuz kurum Borçka Orman İşletmesi. Buraya cebinde parasıyla gelen ormanları istedikleri gibi kesiyorlar. Bu kurum Borçka'nın aynı zamanda Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nü Borçka'nın bütün ormanlarını parası olan her zengine istedikleri şekilde verebiliyor.

"Köylü bu projeyi istemiyor"

Bundan sonra yaşanacak sorunlardan Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sorumludur. Çünkü biz aylardır, yaklaşık bir yıldır orada sosyal sorun olacağını köylünün bu projeyi istemediğini söyledik. Söylememize rağmen bu kurum İhaleyi kişiye özel yapmıştır.

"Asla ve asla bu projenin altında turizm yatmıyor"

Bize diyorlar ki 'izin verin turizm yapacaklar' Asla ve asla bu projenin altında turizm yatmıyor. O bölgenin taşını alacaklar. Orman vasfını yok edecekler. Bu kurum Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ikiyüzlü bir kurumdur. Çünkü daha önce bölgede taş ocağı yapılması için bu kurum izin vermiştir. Bu kurumun çalışanları suç işliyor. Bu kurumun çalışanları bu halka karşı suç işliyor."

Koyuncu, Artvin Bölge Müdürlüğü hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Suç duyurusunda bulunduk Halkın desteği olursa biz kazanırız eğer bizi ezer geçerseler orada orman kalmayacak. Halkımıza sesleniyorum ormanlarımıza sahip çıkmazsak bu kurum ormanları yok etmekle görevlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Orman İşletme Müdürlüğü, Cankurtaran, Artvin, Borçka, Sivil Toplum, Çevre, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çifteköprülü Gençler Borçka Cankurtaran'da Ağaç Kesimine Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
10:13 Fransa’da seçimin galibi olan ittifakın lideri, “Filistin’i tanıma“ sözünü tekrarladı İsrail zaferden memnun olmadı Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Dünya yıldızı, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 17:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: Çifteköprülü Gençler Borçka Cankurtaran'da Ağaç Kesimine Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement