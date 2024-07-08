Çifteköprülü Gençler Borçka Cankurtaran'da Ağaç Kesimine Karşı Mücadele Ediyor

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Çifteköprülü gençler Borçka Cankurtaran'da 'Talana dur' demek için kesilecek ağaçların damgalarını söktü. Yaptıkları açıklamanın ardından gözaltına alınan 2 Kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Artvin'in Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde iki gün önce Borçka Orman İşletme Müdürlüğü turizm tesisi amaçlı proje nedeniyle damgalama işlemi yaptı. Gelişme, bölge halkının tepkisini çekti. Çifteköprülü Ali Şükrü Kibar ile Dursun Ali Koyuncu kesilecek ağaçların damgalarını söktü ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama sonrası gözaltına alınan Kibar ve Koyuncu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Borçka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından damgalanan ağaçların damgalarını sökmek için bir araya geldiklerini söyleyen Çifteköprülü gençler "Yaşanılan katliama ortak olmayacaklarını" vurguladı ve şunları söyledi:

"Şöyle bir propaganda yapıyorlar. Aslında 'bu projeyi köylüler istedi' diyorlar. Asla köylü bu projeyi istemedi bu köyün Çiftepınar mahallesinin gençlerinin tamamı bu projeye karşı ve kati suretle burada projeyi hayata geçirtmeyeceğiz. Neden geçirtmeyeceğiz? Çünkü derdi turizm olan oturur turizmin nasıl yapacağını planlar. Turizm il müdürüyle görüştük ve böyle bir plandan haberi yok. Hiç kimsenin bu turizm planından haberi yok, bölgenin turizm destinasyonu yok ama burada sözde turizm yapılıyor. Burayı daha önce taş ocağı için istediler dava açtık, kazandık, vermedik. O zaman da bizden otel yapmak için istediler ve dediler ki 'Madem taş ocağı için vermiyorsunuz otel için verin' dediler. Hatta bu projeyi size verelim dediler ama biz bu teklifi de kabul etmedik.

"Buradan ilan ediyoruz; buraya girersek kalbimiz kurusun"

Şimdi bizim hakkımızda kara propaganda yapıyorlar. 'Onları kovacaklar ve kendileri oraya konacaklar' diye. Buradan ilan ediyoruz; buraya girersek kalbimiz kurusun ve buraya girmek diye bir derdimiz yok. Kimseyi de buraya sokmak gibi niyetimiz yok. Asla ve kati suretle sadece biz bu bölgeyi gezmek ve görmek isteyenlere açacağız."

"Biz köy gençliği olarak bu süreç nasıl giderse gitsin asla bu ormanları teslim etmeyeceğiz"

Köy gençleri olarak burada bulunan 'Ormanları teslim etmeyeceğiz' diyen Ali Şükrü Kibar şunları söyledi:

"Yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir filiz ve bu bir ağaç değil ama Borçka Orman İşletme Müdürlüğü bu filiz için kesim izni vermiş ve damgalamış ve kendilerini bizzat gelerek bu damgalama işlemini yapmışlar. Demin bir sayı gördük 320 yazıyor ve şimdi yaklaşık bölgenin başlangıcından yukarıya kadar 300- 400 ve hatta 500 metre uzunluğunda bir alan damgalanmış. Biz bu damgalanmayı şimdi kendi imkanlarımızla yok sayıyoruz ve bunları da silmek için elimizden geldiğince yapacağız ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Biz köy gençliği olarak bu süreç nasıl giderse gitsin asla bu ormanları teslim etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Tabiri caizse ölsek bile bu ormanları kimseye terk etmeyeceğiz. Umarım bu proje bir an önce durdurulur."

Savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldılar

Yaptıkları açıklamanın ardından gözaltına alınan Ali Şükrü Kibar ve Dursun Ali Koyuncu savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı ve Çifteköprü köyü sakinleriyle Borçka Orman İşletme Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Koyuncu burada şunları söyledi:

"Arkamızda görmüş olduğunuz kurum Borçka Orman İşletmesi. Buraya cebinde parasıyla gelen ormanları istedikleri gibi kesiyorlar. Bu kurum Borçka'nın aynı zamanda Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nü Borçka'nın bütün ormanlarını parası olan her zengine istedikleri şekilde verebiliyor.

"Köylü bu projeyi istemiyor"

Bundan sonra yaşanacak sorunlardan Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sorumludur. Çünkü biz aylardır, yaklaşık bir yıldır orada sosyal sorun olacağını köylünün bu projeyi istemediğini söyledik. Söylememize rağmen bu kurum İhaleyi kişiye özel yapmıştır.

"Asla ve asla bu projenin altında turizm yatmıyor"

Bize diyorlar ki 'izin verin turizm yapacaklar' Asla ve asla bu projenin altında turizm yatmıyor. O bölgenin taşını alacaklar. Orman vasfını yok edecekler. Bu kurum Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ikiyüzlü bir kurumdur. Çünkü daha önce bölgede taş ocağı yapılması için bu kurum izin vermiştir. Bu kurumun çalışanları suç işliyor. Bu kurumun çalışanları bu halka karşı suç işliyor."

Koyuncu, Artvin Bölge Müdürlüğü hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Suç duyurusunda bulunduk Halkın desteği olursa biz kazanırız eğer bizi ezer geçerseler orada orman kalmayacak. Halkımıza sesleniyorum ormanlarımıza sahip çıkmazsak bu kurum ormanları yok etmekle görevlidir" ifadelerini kullandı.