Çocuk Bakım Kuruluşlarındaki Kalite Standartlarının Artırılması İçin 'Çocuk Kampı' Düzenlenecek - Son Dakika
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Yerel

Çocuk Bakım Kuruluşlarındaki Kalite Standartlarının Artırılması İçin 'Çocuk Kampı' Düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuk bakım kuruluşlarındaki kalite standartlarının artırılmasına yönelik olarak Gaziantep'te 'Çocuk Kampı' düzenlenecek. Kampta, çocukların görüşleri alınacak ve mevcut hizmetler değerlendirilecek.

25.08.2024 17:01
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuk bakım kuruluşlarındaki kalite standartlarının artırılmasına ilişkin Gaziantep'te 'Çocuk Kampı' düzenlenecek. Kampta, kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşleri alınacak ve hali hazırda sunulan hizmetlerin son durumu değerlendirilecek.

Bakanlıkça 26-30 Ağustos'ta Gaziantep'te düzenlenecek olan kampa, çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocukların yanı sıra bakım personeli, meslek elemanı, geçmişte kurum bakımından yararlanmış yetişkin rol modeller ile bakanlık personeli katılacak.

Hizmetlerin planlaması yapılacak

Çocuk bakım kuruluşlarında kalite standartlarının iyileştirilmesi ve çocuk dostu bir anlayış ile hizmetlerin yürütülerek aidiyet duygusunun geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen kampta, ileride uygulanacak olan hizmetlerin planlaması yapılacak.

Dünyada kuruluş bakımı hizmeti veren ve az sayıda ülkenin uyguladığı bir yöntem de bu kampta hayata geçirilecek. Bu doğrultuda ülkemizde bakım hizmetlerinin sunumuna katkı sağlaması amacıyla kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşleri alınacak ve hali hazırda aldıkları hizmetin son durumu değerlendirilecek.

Rol modellerle bir araya gelecekler

Aynı zamanda kampta kurum bakımı hizmetinden yararlanmış yetişkin rol model kişiler ile koruma ve bakım altında olan çocuklar bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Meslek elemanlarına süpervizyon verilecek

Çocukların çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerden yararlanacağı kampta ayrıca bakım personelinin ve meslek elemanlarının gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla süpervizyon ve çeşitli eğitimler de verilecek.

Öte yandan kampta, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Sivas, Muğla, Mersin, Konya, Trabzon, Samsun ve Niğde'nin dahil olduğu 12 ilden belirli sayıda çocuklar, bakım personeli, meslek elemanı ve bakanlık personeli olmak üzere toplamda 95 kişinin yer alması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuk Bakım Kuruluşlarındaki Kalite Standartlarının Artırılması İçin 'Çocuk Kampı' Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuk Bakım Kuruluşlarındaki Kalite Standartlarının Artırılması İçin 'Çocuk Kampı' Düzenlenecek - Son Dakika
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