Çocuklarını Arayan Aile, Devlet Yardımı Bekliyor - Son Dakika
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Çocuklarını Arayan Aile, Devlet Yardımı Bekliyor

Çocuklarını Arayan Aile, Devlet Yardımı Bekliyor

Manisa'da Filistin'e destek için giden Engin Arslan'dan bir yıldır haber alamayan ailesi yardım istiyor.

22.11.2024 15:33
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 11 Ekim 2023 tarihinde 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve Suriye sınırını geçtiğini bildiren mesajından sonra Şam'daki Adra Cezaevinde olduğu öğrenilen Engin Arslan'dan bir yıldır haber alamayan anne ve babası gözyaşları içinde devlet büyüklerinden yardım istedi.

İsrail'in Gazze şeridinde başlattığı soykırıma tepkisiz kalamayarak kendi başına Filistinlilere destek olmak için Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden 11 Ekim 2023 tarihinde ayrılan ve bugün 30 yaşında olan Engin Arslan'dan en son ablası Emine Yavuz'a 'Suriye sınırını geçtim. Telefon çekmeyebilir. Ben size haber vereceğim' şeklindeki mesajıyla haber alındı. Ailesi Engin'e ulaşabilmek için her yolu denerken Suriye'den 16 Kasım 2023 tarihinde gelen bir telefonla oğullarının Şam'da Filistin Mahallesindeki Adra Cezaevinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine çalmadık kapı bırakmayan aile bir yıldır evlatlarının sesine hasret kaldı.

"O orada Mahpus ben burada evde mahpus"

Oğlu Engin'in boş odasında elinde fotoğrafıyla gözyaşı döken anne Sultan Arslan, "Burası Engin'in odası. Ne olur artık gelsin artık burada yatsın. Nerede yatıyor, yerlerde mi yatıyor nerede yatıyor bilmiyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı iki kez rüyamda gördüm"

Konuşmakta zorluk çeken acılı anne Sultan Aslan, "Yanıyorum ben. Bir sene geçti yanıyorum ben. Ne yiyebiliyor ne de içebiliyorum. O orada Mahpus ben burada evde mahpus. Dışarıya çıkamıyorum. Bir seneyi geçti sesini soluğunu duymadık. Ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Nasıl bir işin içine düştük bilmiyorum. Nereye başvurduysak bir cevap yok, işaret yok. Herkes tamam diyor ama kimsenin ilgilendiği yok. Herkes elini vicdanına koysun anne baba olarak. 20 senedir arkasından koşturuyorum. Ne olursun bize yardım et. İki defa Cumhurbaşkanımızı rüyamda gördüm. Evime gelip elime ağaç veriyordu. Birileri duysun artık sesimizi. Çocuğumun canından endişeliyim. Bir kerecik sesini duymadım. Herkese yalvarıyorum, ne olur bize yardım edin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Vize yaptırıp kendim gidip aramak istiyorum"

Bir baba olarak konuşurken boğazı düğüm düğüm olan Metin Arslan ise "Oğlum bir seneyi geçti Şam Cezaevinde. Hiçbir haber alamıyoruz. Ne olur bize yardım edin. Allah rızası için. Ne yaşadığını biliyoruz ne ölüsünü ne dirisini. Her akşam ağlamadan yemek yiyemiyoruz. Ne olur bize yardım edin. Sayın Cumhurbaşkanım bu olayı anca sen çözersin. Bir senedir bu olay çözülmedi yalvarıyorum bu olayı çözün. Bizi çocuğumuza kavuşturun. Şu an pasaporta başvurdum. Vize yaptırıp kendim gidip aramak istiyorum. Vize alabilirsem gidip kendim uğraşmak istiyorum. Başka çarem kalmadı. En son Suriyeli bir çocuk aramıştı cezaevinde olduğunu söylemişti. Engin'in para ve kıyafet istediğini söyledi ama nasıl göndereceğiz. Çocuk orada biz burada mağduruz. Benim çocuğum hırsız değil, uğursuz değil, terörist değil, kaçakçı değil, o zulme dayanamadığı için gitti oraya ama yakalandı. Ölürsem orada öleyim dedi Filistin'e yardım etmek için oraya gitti başına bu iş geldi. Bir senedir hiçbir gelişme olmadı. Nereye gittiysek elimiz boş döndük. " dedi.

Baba Metin Aslan bir senedir haber alamamasına rağmen oğlu Engin Aslan'ın GSM faturasını ödemeye devam ettiğini ve çaresizlik içinde ısrarla aramaya devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Engin Arslan, Saruhanlı, Filistin, Politika, 3-sayfa, Suriye, manisa, Yerel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklarını Arayan Aile, Devlet Yardımı Bekliyor - Son Dakika

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