ÇOMÜ\'lü öğrencilere yangın farkındalık eğitimini Orman Bölge Müdürlüğü verdi

ÇOMÜ'lü öğrencilere yangın farkındalık eğitimini Orman Bölge Müdürlüğü verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de ÇOMÜ öğrencilerine Genç İklim Eğiticileri projesi kapsamında yangın farkındalık eğitimi verildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ferhat Özbek, eğitimde yangın nedenlerini ve alınabilecek önlemleri anlattı.
Çanakkale'de üniversite öğrencilerine Orman Bölge Müdürülüğünce yangın farkındalık eğitimi verildi.
ÇOMÜ Yaşama Dokunuş Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Programı desteğiyle yürütülen 'Genç İklim Eğiticileri' projesi çerçevesinde öğrencilere yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitim, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ferhat Özbek tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde; orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınlara karşı alınabilecek önlemler ve ormanlarımızın korunmasında toplumsal farkındalığın önemi vurgulandı.
Kaynak: İHA
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