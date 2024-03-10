Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı\'na katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; "Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Bünyan'a adeta çıkarma yaptı. Bünyan Kapalı Spor Salonu'nda, Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı, coşkulu ve muhteşem bir kalabalık ile gerçekleşti. 'Sevdamız Bünyan' sloganı ile gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, ilçe belediye başkanları ve ilçe sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Bünyanlılara hitap eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Buraya gelince sevgimiz bir başka oluyor. Sizleri seviyorum. Sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a şükürler olsun sizler seçtiniz, dua ettiniz, bizler de hizmet ettik. Sadece hizmet ettik. Başka kaygımız olmadı" dedi. Kayseri sevdası ile ayrıştırmadıklarını ve ötekileştirmediklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Bize sözden çok uygulamalarımız yakışır. Biz sizin için varız. Biz sizlere gerçekten sevdalıyız. Çünkü bizim öğretimizde 'insanların hayırlısı hizmetkar olandır' biz bunun için varız. Bütçeleri bunun için emanet ediyorsunuz. Şehrin emin insanı. Bizler güvenilir insanlar olarak, emanete sahip çıkacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız" diye konuştu. Büyükkılıç, herkesi bağrıma bastıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şehrin ağabeyi olarak, bu şehrin hizmetkarı olarak, siyaseti adeta ilmek ilmek yaşamış birisi olarak çalışırız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. O devlet ay yıldızlı Türk Bayrağı ile o devlet vatan duygusuyla, o devlet millet kaygısıyla, o devlet inancına sahip çıkan vatandaşlarıyla, işte bu güzel tablo. Sizlere minnettarız. Belediye başkanlığı Allah'ın izniyle bizim işimiz. Bakanım bugün beni şehrin profesörü ilan etti. Allah sizden razı olsun. Şehrimizin, birbirimizin kıymetini bileceğiz. Bugüne kadar bu hizmetleri yapan, bundan sonra daha fazlasını yapar, hiç şüpheniz olmasın. Biz insanlara dokunan projelerle sizlerin yanında yer alacağız. Çok şükür hizmetten başka da hiçbir kaygımız olmadı. Bizim sözden çok icraatımız var. El ele gönül gönle başımız dik."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise; "Türkiye bugün cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Devlet Bahçeli'nin destekleri ve iş birliği ile Cumhur İttifakı olarak büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise; "Milli görüş, milli duruş, yerli ve milli duruş bir yanda, Cumhur İttifakı bir yanda" ifadelerini kullandı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da; "Bu organizasyonda Cumhur İttifakı ile birlikte olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu zamana kadar Bünyan'da son 5 yılda Özkan Altun başkanımın göklere çektiği bayrağı nasıl yükseklerde dalgalandığını düşünen ve düşünmekte kalmayan Bünyan'ın evladı Selahattin Metin başkanıma da selam olsun. Memduh Başkanımın ağabeyliğinde, Büyükşehir'de onun destekleriyle, bakanlarımızın kurumlarımızın kıymetli destekleriyle Bünyan'ı ihya edecek" şeklinde konuştu. Konuşmasında 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır' diyen Ersoy, şöyle konuştu;

"Tam 35-40 yıllık siyasi hayatına il başkanlığını sığdırmış. Milletvekilliğini sığdırmış. İlçe belediye başkanlığını 4 dönem sığdırmış ve son dönemde de 5 yılda da gece uyumadan, gündüz yorulmadan Kayseri'ye hizmet etmiş ve her şey Kayseri için demiş. Memduh Büyükkılıç başkanımdan bahsediyoruz. Birileri aday olabilir, olsunlar. Ama karşınızda kim var diye bir bakacaksınız. Memduh Büyükkılıç başkanımı bizler ülkücüler olarak 31 Mart günü saat 17.00'ye kadar elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz. 4 belediyemiz var bizim. Son 5 yılda neler yaptı biliyor musunuz? Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı. Allah kendisinden razı olsun. Bir şeyi laf olsun diye söylemem. Cumhur İttifakı kapsamında bize destek verdi. Allah razı olsun."

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, "5 yıldan beri sizinle el ele gönül gönle değerli başkanlarımız, ilçe teşkilatlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte Bünyan'a hizmet ettik. İnşallah sizlerin oylarıyla yeni seçilecek, bizlerin desteğiyle sonuna kadar arkasında bulunduğumuz Cumhur İttifakı adayımız MHP adayımız Selahattin Metin'e hepinizin desteğini sonuna kadar bekliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bünyanlılar ile konserde bir araya gelen Ahmet Şafak sevilen şarkıları ile izleyicileri coşturdu. - KAYSERİ