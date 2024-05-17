Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 14 kişi affedildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 14 kişi affedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın imzası ile 14 kişi affedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan cezanın kaldırılması ile ilgili kararlar ile aralarında 28 Şubat sanıklarının da olduğu 14 kişi affedildi. Affedilen kişiler arasında Cevat Temel Özkaynak, Çevik Bir, Çetin Doğan, Aydan Erol, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Haci Sülük, Avni Yılmaz, Gülbey Sarıoğlu, Sevda Yüksel, Süleyman Tuna ve Abdulhekim Yılmaz bulunuyor.

17.05.2024 01:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile aralarında 28 Şubat sanıkları da olan 14 kişi affedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan cezanın kaldırılması ile ilgili kararlar ile aralarında 28 Şubat sanıklarının da olduğu 14 kişi affedildi. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13.04.2018 tarihli kararı ile müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Cevat Temel Özkaynak, Çevik Bir, Çetin Doğan ve Aydan Erol kocama hali nedeniyle, Yıldırım Türker ve Erol Özkasnak ise sürekli hastalık hali sebebiyle Anayasanın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası gereğince affedildi.

Karar ile birlikte, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 23.12.2019 tarihli kararıyla 2 kez müebbet hapis cezası, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırmasına karar verilen Haci Sülük, sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında affedildi.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 31.01.2018 tarihli kararı ile 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Avni Yılmaz ve aynı suçtan Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 21.03.2018 tarihli kararı ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan Gülbey Sarıoğlu ise sürekli hastalık hali kapsamında olduğu belirlenerek cezası kaldırıldı. Kasten öldürme suçundan Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 24.12.2014 tarihli kararı ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Sevda Yüksel'in cezası sürekli hastalık halinden dolayı kaldırıldı. Kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 05.05.2016 tarihli kararı ile 11 yıl 8 ay hapis cezası alan Süleyman Tuna sürekli hastalık hali nedeniyle affedildi.

Tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürme suçundan Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 18.05.2015 tarihli kararı ile 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürmeye teşebbüs suçundan 3 kez 18 yıl hapis cezası ve yine farklı mağdurlara karşı yönelik tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürmeye teşebbüs suçundan 3 kez 13 yıl hapis cezası, Van 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinin 05.12.2013 tarihli kararı ile zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Abdulhekim Yılmaz'ın kalan cezası da sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında olduğu değerlendirilerek kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cevat Temel Özkaynak, Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Türker, Süleyman Tuna, Erol Özkasnak, Çetin Doğan, Çevik Bir, 28 Şubat, Hukuk, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 14 kişi affedildi - Son Dakika

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