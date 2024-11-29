Erdoğan'dan Filistin'e Yardım Mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Filistin'e Yardım Mesajı

Erdoğan\'dan Filistin\'e Yardım Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, "Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz.

29.11.2024 11:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen " Gazze'nin Geleceği" konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, "Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin, güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde çoğu çocuk ve kadın 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 100 binden fazla Filistinli masum yaralandı. Lübnan'a yönelik saldırılarda vefat eden kardeşlerimizin sayısı 3 bin 500'ü geçti. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içindeyiz. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz 86 bin tonu aşan yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz. Lübnan'daki kardeşlerimize ulaştırdığımız yardım miktarı da bin 300 tonu aştı. İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve ortak hareket edilmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğe haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Uluslararası insani yardım zirvesinin bizlere bu mücadelemizde destek olacağına inanıyorum. Zirveye iştirak eden bütün katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi muhabbetle selamlıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, istanbul, Lübnan, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdoğan'dan Filistin'e Yardım Mesajı - Son Dakika

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