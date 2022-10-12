Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yıl önce talimat vermişti! Cezaevi ziyareti öncesi 1 günde boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2021 yılında Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etmişti.

"DİYARBAKIR CEZAEVİ YAKINDA BOŞALTILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada birçok konuya değinirken Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nun durumuna da değinmişti. Erdoğan, "Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulunmuştu.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesi cezaevi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 270 mahkum ve 170 personel olan Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu, 1 günde kentte hizmet veren diğer kampüsteki ceza infaz kurumlarına nakledildi.