Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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