Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

18.02.2023 00:27
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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