Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

19.10.2024 01:11
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Güney Afrika nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına İş Müfettişi Erhan Taylan atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise bazı üst kademe kamu yöneticileri görevden alındı. Yerlerine ise Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliğine Murat Demir, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Advan ve Mithat Aydın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Devran Ünlü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerine Zafer Benli ve Mithat Yüksel ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Halil Yılmaz atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ise 17 adet Vergi Başmüfettişi ve 2 adet Vergi Müfettişi ataması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ve 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alınırken 2. Bölge Müdürlüğü'ne 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, 9. Bölge Müdürlüğü'ne 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan ve 14. Bölge Müdürlüğü'ne Melikunnas Özkaya atandı. Sağlık Bakanlığı'nda ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı ve yerine Mehmet Fidan getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 6 bölgenin Liman Başkanlıklarına atamalar gerçekleştirilirken Ticaret Bakanlığında ise 13 Ticaret Başmüfettişi ve 1 Ticaret Müfettişi ataması yapıldı. Ayrıca karar ile birlikte Helal Akreditasyon Kurumunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Soylu ve Genel Sekreterliğe Mustafa Süleyman Beşli getirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Nergis Sağlık atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

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