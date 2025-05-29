Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete\'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Kuzey Atlantik Antlaşması nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Uğur Aybeğ Kini getirildi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde ise Yönetim Kurulu Üyeliklerine Muharrem Akkaya ve Erkan Tek atandı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kadir Gurbetçi, Mehmet Tunçak, Nadide Gülbay Yiğiteli ve Seyfullah Arslantürk getirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül görevden alındı ve yerine Selami Yapıcı atandı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aykan görevden alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Aysel Kandemir atandı. Karar ile birlikte Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurulu Üyeliklerine 6 yeni isim görevlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında atamalar

Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığında Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Kurul Başkan Yardımcısı Okan Süler, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Sezen, Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Onur Akın, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarına Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Teftiş Başkan Yardımcısı Selçuk Erdal Günal, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahid Duman ve Serdar Ülker, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Banu Akçakoca, Teftiş Başkan Yardımcılığına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Zeynep Demirbaş Tatlı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Cebrail Yılmazer, Vergi Başmüfettişleri Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroğlu ve Yalçın Gemici, Hazine Başkontrolörlüğüne Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erinç Bayrakçı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Hazine Başkontrolörleri Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı. Ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kabadayı görevden alındı ve Bakanlıkta Başmüfettişliğe getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında atamalar

Karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Talha Feyyaz Paksoy atandı. Bakanlıkta Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken görevden alındı. Ayrıca Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Nihal Sürmeli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında atamalar

Karar ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında 7. Bölge Müdürü Ömer Alkış, 9. Bölge Müdürü Gültekin Yürümez, 12. Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl ve 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe görevden alındı. Ayrıca 4. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Küçükkaptan 7. Bölge Müdürlüğüne Ümit Çatulay, 8. Bölge Müdürlüğüne Ali Tuğrul Kaya, 9. Bölge Müdürlüğüne Muhtesin Sevinç, 12. Bölge Müdürlüğüne Taner Biçim ve 13. Bölge Müdürlüğüne Yavuz Yegin atandı. - ANKARA