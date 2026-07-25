DAGC’nin "Doğu’nun Medya Oscarları" sahiplerini buldu - Son Dakika
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DAGC’nin "Doğu’nun Medya Oscarları" sahiplerini buldu

DAGC’nin "Doğu’nun Medya Oscarları" sahiplerini buldu
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Merkezi Erzurum’da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Merkezi Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'ne katıldı.

Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni muhteşem bir katılımla yapıldı. Ödül törenine, bakanların yanı sıra Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazetelerin temsilcileri, iletişim fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile gazeteciler katıldı.

25 dalda ödüller sahiplerini buldu

Doğu Anadolu Bölgesinde çalışan medya mensupları için "Doğu'nun Medya Oscarları" olarak bilinen, 15 ilden 200'ün üzerinde kişinin katılım sağladığı yarışmada, 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüller verildi. TRT Erzurum Radyosu Spikerlerinden Ömer Ergedik'in sunduğu törende Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Vekili Sefa Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Aydın Baruş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin birer konuşma yaptı.

"Basın Meslek Yasası'na olan ihtiyacımız artık ertelenemez"

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, " Sadece ödül dağıtmak için değil; zor şartlar altında bile hakikatin peşinden koşan, Doğu Anadolu'nun, serhat şehirlerimizin sesi olan meslektaşlarımızın emeğini ve fedakarlığını taçlandırmak için bir aradayız. Gazetecilik, sadece bir meslek, bir geçim kaynağı değildir. Gazetecilik; kamuoyunun vicdanı, halkın gözü, kulağı ve demokrasinin en güçlü sütunudur. Gece gündüz demeden, kışın en sert soğuğunda, yazın sıcağında sahada olan, kalemini ve kamerasını halkın hizmetine sunan tüm meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Bu gece ödül alacak olan arkadaşlarımı yürekten kutluyor, her birine şehirlerimiz ve bölgemiz adına teşekkür ediyorum. Ancak bu anlamlı gecede, mesleğimizin geleceğini çok yakından ilgilendiren, her geçen gün daha da derinden hissettiğimiz hayati bir meseleyi bu seçkin hazirun önünde dile getirmek isterim. Sektörümüzün standartlarını yükseltecek, gazetecilik mesleğinin itibarını koruyacak ve çalışanlarımızın haklarını yasal güvenceye alacak kapsamlı bir Basın Meslek Yasası'na olan ihtiyacımız artık ertelenemez bir boyuta ulaşmıştır. Bugün, eline her akıllı telefon alanın, her sosyal medya hesabı açanın kendini serbestçe "gazeteci" ilan edebildiği bir karmaşa çağını yaşıyoruz. Kimin gazeteci olduğunu net çizgilerle belirleyen, mesleki ahlak ve ilkeleri yasal bir zemine oturtan bir düzenleme, sadece biz gazetecilerin değil, doğru bilgiye ulaşmak isteyen tüm toplumun hakkıdır. Dezenformasyonla mücadele etmenin, halkın güvenini yeniden kazanmanın ve meslek onurunu korumanın yegane yolu, bu yasanın bir an önce hayata geçirilmesidir. Devlet büyüklerimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve tüm karar alıcılarımızın bu konudaki haklı talebimize kulak vereceğine, Türk basınının geleceği için bizlere en güçlü desteği sağlayacağına inancımız tamdır. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti olarak, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya, Anadolu basınının gür sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, katılımlarınızla bizleri onurlandırdığınız ve heyecanımıza ortak olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Ödül alan tüm meslektaşlarımı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Çiftçi'ye özel ödül verildi

Erzurum Valiliği döneminde, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı çalışmalardan dolayı, DAGC Başkanı Ayhan Türkez tarafından Bakan Çiftçi'ye "Yönetim Kurulu Özel Ödülü" takdim edildi. Ödülü alan Çiftçi, DAGC yönetimine teşekkür ederek, Erzurum'un Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasında model olduğunu ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, "Bugün itibarıyla söylüyorum, Türkiye'de 81 vilayetimiz açısından tüm illerimizde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma oranı yüzde 93'e ulaşmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye'de bütün sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara ve doğal yaşam alanlarına toplayacağız. Burada hayvanların hem bakımlarını yapacağız hem kısırlaştırmalarını, tedavilerini yapacağız. İsteyenlere sahiplendirme yapabileceğiz. Sahiplenen olmazsa bu mekanlarda hayvanların bakımını, tedavilerini yapmaya devam edeceğiz. Bu senenin sonu itibarıyla bu problemi de ülkemizin gündeminden çıkarmaya son derece kararlıyız." diye konuştu.

"Basın Kanunun çıkartılmasını ben de istiyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Mareşal Çakmak Hastanesi binasının aslına uygun şekilde Erzurum Lisesi'ne tahsis edilmesi ve şehire kazandırdığı Gastronomi Lisesi ile Erzurum'un eğitim ve kültür hayatına sağladığınız katkılardan dolayı ödül verildi. Bakan Tekin'in ödülünü Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu takdim etti. Milli Eğitim Bakanı Tekin, ortak bilincin vatan bekası olduğunu vurgulayarak, basın kanunlarının tarihteki süreçlerini anlattırken, "Masanın her tarafında oturan kişiler basın hürriyetiyle ilgili, Basın Kanunu'yla ilgili bir yasal düzenleme yapılmasını arzu ediyor. Ben bir siyasetçi olarak kaç bin tane davam var bilmiyorum. Yalan haberler, iftiralar, dedikodular ben işini hakkıyla yapan gazeteci arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Sabah kalkıp eline cep telefonunu ve kamerasını alan kendisini gazeteci diye tanımlıyor ve sosyal medyada çoluğumuzun, çocuğumuzun okuduğu ortamlarda bizi rencide edici, bizim asla söylemediğimiz, yapmadığımız işleri yapılmış, söylenmiş gibi gösteren haberler yapılıyor. Bunlardan hepimiz şikayetçiyiz. Anayasanın 26 ve 28. maddesini beraber düşünerek basın hürriyetinin, gazetecilerin yaptığı haberlerden haber alma hakkını kullanan bizlerin, vatandaşların da hakkını koruyacak, onların da rahatsız oldukları şeyleri çözecek bir Basın Kanunu çıkartılmasını ben de siyasetçi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir kamu görevlisi olarak arzu ediyorum. Bunu istiyorum. Bunu şiddetle destekliyorum" dedi.

İşte DAGC'nin özel ödülleri

DAGC Yönetimi tarafından; yaptıkları başarılı çalışmalar, medya sektörüne verdikleri destek ve bölge insanına katkıları için Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay'a, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu'na, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'e, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a, Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal'a, TRT'nin "Doğudan Sesler" programına, Gazeteci Vedat Refayeli'ye ve iş insanı Ferit Kaya'ya özel ödül verildi.

Bölgeden yoğun katılım oldu

Törene ayrıca; DAGC'nin Merhum Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'un eşi Mefkure Özsoy ile oğlu Erzurum Teknik Üniversitesi Dr.Öğretim Üyesi Nusret Burak Özsoy, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili, Medya İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri; Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Arslan, Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Yaşar Yıldız, Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Okan Avşar, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Türkiye Spor Yazarları Derneği Elazığ Temsilcisi Coşkun Kamaç ile cemiyetlerimizin yönetim kurulu üyeleri, DAGC yönetim kurulu üyeleri bölge illeri ve Erzurum'dan yerel ve yaygın medya mensupları, basın kuruluşlarının kıymetli yöneticileri, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Salih Lütfü Şengül, Mücahit Küleri ve Kadir Sabuncuoğlu'da katıldı.

İHA 9 dalda ödül verildi

DAGC'nin "Gazetecilik başarı ödülleri"nde İhlas Haber Ajansı'na 9 ödül geldi. İşte İHA'nın aldığı ödüller; Ümit Kılıç Yaşam Haberi: Sebahattin Yum Iğdır-İHA "Valiye var gaziye yok", Sayıl Narmanlıoğlu Ekonomi Haberi: Merve Gökbakan Ağrı-İHA "Ağrı'dan dünyaya", Sayıl Narmanlıoğlu Ekonomi Haberi: Olgun Yıldız Ardahan-İHA "Süt üreticileri düşük fiyattan şikayetçi", Cemal Çelebi Yerel-Fotoğraf: Dursun Murat Aydın Erzurum-Oltu - İHA "Oltu", Tevfik Akan Yaygın-Fotoğraf: Özkan Olcay Bitlis-İHA "Koyun sürüleri", Durdemir Bilirdönmez TV Yaygın Haber: Öznur Demir Bayburt-İHA "Son tandır ustası", Hüseyin Uray TV Haber Görüntü: Salih Akkuş Van-İHA "İnci Kefali", Adnan Vangölü TV Görüntü (Spor): Mehmet Emin Kızılca İHA Erzurum "Vali Paraşütle uçtu ve Sebahattin Yılmaz TV Görüntü-Drone: Işık Çapanoğlu Kars-İHA "Menderesler"

Programın sonunda Türk Halk Müziği Sanatçısı Ahmet Tuzcu, birbirinden güzel türkülerle katılımcıları yüreklerine seslendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DAGC’nin 'Doğu’nun Medya Oscarları' sahiplerini buldu - Son Dakika

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