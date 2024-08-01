Yerel

İSHAK KARA

(VAN) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Kurulu, 'Yerel Yönetimler Kadın Çalıştayı' düzenliyor. Tüm kadın belediye eş başkanlarının katıldığı çalıştay iki gün devam edecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bizler kendimizi de kentimizi de en iyi yönetme konusunda iddialıyız ve kararlıyız" dedi.

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Çalıştayı başladı. Çalıştaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Gültan Kışanak, Siyasetçi Sebahat Tuncel, eski belediye başkanlarından Çağlar Demirel ve tüm il, ilçe ve belde belediye eş başkanları katıldı.

"Yerel Yönetimlerde Eğitim Çalıştayı'nın ilk iki gününü kadınlarla gerçekleştireceğiz. Bizler dört günlük süre boyunca yerel yönetim anlayışımızın nasıl daha derinleştirilip dönüştürülebileceğini, demokratik, ekolojik kadın özgürlükçü yönetim anlayışımızı daha derinleştirip içleştirip hayata nasıl en iyi şekilde tatbik edebileceğimizi bu çalıştayda konuşacağız" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Çalıştay ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu:

"İlk iki gün kadınlarla kadın eş başkanlarımızla olacağız. Diğer iki gün ise karma yapacağız. Bu çalıştayda Dem Parti'nin yerel yönetim anlayışının ve paradigmasını hayata geçirme konusunda atılabileceğimiz adımların neler olabileceğini daha güçlü çalışmalara nasıl imza atabileceğimizi, kadın politikalarımızı demokratik yerel yönetim anlayışımızı nasıl en güçlü anlamda hayata geçirebileceğimizi detaylı bir biçimde konuşacağız. Elbette bir yanıyla kendi programatik yerel yönetimlerle ilgili programatik yaklaşımımızın nasıl hayata geçeceğini konuşurken güncel aktüel gelişmeleri de hep birlikte değerlendireceğiz.

"AKP'nin seçimle yenemediği siyasi partilere dönük farklı biçimlerde gerçekleştirdiği operasyonlar var"

Bugün AKP'nin seçimle yenemediği siyasi partilere dönük çok farklı biçimlerde gerçekleştirdiği operasyonlar var. Dem Parti belediyeleri üzerinde geçmiş dönemde denemiş olduğu kayyum stratejileri çökmüş durumdadır. Bugün kayyum rejimi Türkiye'nin hiçbir kesimi tarafından hatta kendi seçmenleri tarafından da kabul görmemektedir. Hakkari'ye Kayyum atandı. Hakkari'ye atanan kayyumun derhal el çektirilmesi gerektiği talebini yeniliyoruz. Mevcut yasalar çerçevesinde Viyan Tekçe eş başkanımızı belediye meclisi seçmiştir ve onun resmi başkan vekili olarak atanması gerekiyor.

Yine ikinci operasyonel yaklaşım mali operasyonları bugün 2024 yerel seçimlerinde ağır yenilgi alan AKP belediyeleri muhalefette olan belediyeleri nasıl çalıştıramam üzerine belli ki oturup ince bir mühendislik faaliyeti yürütmüş ve Mersin'de mal varlıklarına, hesaplarına haciz kondu. SGK'ya olan borçlar sanki yeni akılları başlarına gelmiş gibi bir adım atıyorlar. Oysa ki bütün belediyeler ne borçları varsa yapılandırılarak peyder pey ödemesi yapılıyor. Ama buradaki amaç belediyeleri tamamen çalışamaz hale getirmek bugün belediyelere yönelik bu mali yaptırımlar merkezi hükümetin kendi merkezdeki gücünü kullanarak yerelin gücünün üzerinde güç estirmesini kabul etmiyoruz. Bu bizim açımızdan kayyumla ve atamayla eş değerdir. Kayyum anlayışının başka tezahürüdür. Bunu da batı belediyeleri üzerinde sergilemektedir. Kabul etmek mümkün değildir. Bizler kendimizi de kentimizi de en iyi yönetme konusunda iddialıyız ve kararlıyız. Bütün engellemelere ve kaynak kesintilerine rağmen belediyelerimizin en iyi şekilde yönetilme konusunda her türlü adımı ve pratiği atacağımız bilinsin."