DEM Parti Van İl Başkanı: Kobani Davası Hukuk Dışı Bir Siyasi Davadır - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DEM Parti Van İl Başkanı: Kobani Davası Hukuk Dışı Bir Siyasi Davadır

Geniş Video İzle

DEM Parti Van İl Başkanı Gülşen Kurt, Kobani davasının hukuk dışı bir siyasi dava olduğunu belirterek, hukuki delillerle ispatlanamayan iddiaların hukuk dışı delillerle ispatlanmaya çalışıldığını söyledi. Kurt, tüm tutuklu arkadaşların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

16.05.2024 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN)- DEM Parti Van İl Başkanı Gülşen Kurt, Kobani davasına ilişkin, "AYM ve AİHM kararları ortada iken bu hukuksuzluk 8 yıldır sürüyor. Hukuki delillerle ispatlanamayan iddialar hukuk dışı delillerle ispatlanmaya çalışılmıştır. Arkadaşlarımız 8 yıldır  hukuk dışı bir şekilde tutukludur. Bu dava her yönüyle hukuk dışı siyasi bir davadır" dedi.

DEM Parti Van İl Başkanlığı, bugün karar duruşması görülen Kobani davasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Gülşen Kurt, şunları söyledi:

"2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerin iştirakiyle inançlara, toplumlara ve halklara düşman bir örgüt olan IŞİD örgütünü açığa çıkarmıştır. Bu örgüt hiçbir ayrım gözetmeksizin her yaşta insanlara, kadınlara, çocuklara, sağlık görevlilerine işkence, eziyet ve ölüm getiren bir eğilimle Ortadoğu'ya karanlık taşımak istemiştir. Bu örgütün hangi ülkeler ve iktidarlarca kimlere karşı desteklendiği sır olarak kalmamış gerçekler gün gibi açığa çıkmıştır. Suriye rejimini devirmek için herkesle işbirliği yapanlar elleriyle bir canavarı açığa çıkarmıştır. Başta Kürt halkı olmak üzere bölgede yaşayan Müslümanlara, Ezidilere, Ermenilere, Türkmenlere, Araplara ve diğer tüm halklara saldıran bu vahşet Ortadoğu'da şiddet ve terörün nasıl finanse edildiğini ve gerçek anlamda ne olduğunu tüm dünya halklarına göstermiştir. Tüm bu vahşetle, Kobani'yi de işgal ve talan etmek isteyen bu zihniyete karşı başta Kürt halkı olmak üzere bölge ve dünya halkları teyakkuza kalkmış, büyük bedel vererek bu işgal ve karanlık operasyonu engellemiştir. Bugün buradan bir kere daha IŞİD karşısında bedeni ve emeği ile direnen, yaşamını yitiren tüm canlarımızı bir kere daha saygı ve minnetle anıyoruz.

"BİRÇOK HUKUK DIŞI DURUM YAŞANDI"

IŞİD'in Kobani işgal girişimi devam ederken 6-8 Ekim 2014 tarihinde ülke genelinde bu işgal girişimine karşı halkımız demokratik tepkisini göstermek ve dünyaya, bu ülkenin iktidarına sesini duyurmak istemiştir. Tüm bu yaşananlar ortada iken Mayıs 2016'da sadece Kürt milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmak üzere  Anayasa'ya aykırı da olsa anayasa değişikliğine 'evet' denilmiştir. Kürt siyasetinin demokratik çizgisini ve halkımızın seçilmiş iradesini temsil eden 12 milletvekilimiz 4 Kasım 2016'da, OHAL koşullarında, evleri basılarak hukuksuzca tutuklanmıştır. AYM ve AİHM kararları ortada iken bu hukuksuzluk 8 yıldır sürüyor. Bu süreçte hukuksuz yargılamalar, mahkeme savcı ve hakimlerinin değişmesi, ilgisiz kişilerin müdafi olması, şiddet ve cinayet faillerinin yargılanmaması ve hatta ifadeye bile çağrılmaması, delillerin hukuki olarak incelenmemesi, mahkemelere siyasi müdahalelerin yapılması gibi birçok hukuk dışı durum yaşanmıştır. Hukuki delillerle ispatlanamayan iddialar hukuk dışı delillerle ispatlanmaya çalışılmıştır. Arkadaşlarımız 8 yıldır  hukuk dışı bir şekilde tutukludur. Bu dava her yönüyle hukuk dışı siyasi bir davadır.

"EVRENSEL HUKUK İLKELERİNE UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Milletvekillerimiz, parti üyelerimiz toplumsal barış çağrısı yapmıştır. Bugün de biz bu çağrıyı yineliyoruz. Kürt meselesinde onurlu bir barışın sağlanması, Türkiye'de ve Ortadoğu'da Kürt meselesinin çözümü evrensel hukuk ilkeleri ile demokratik bir müzakere ile ve çözümün muhataplarına saygı ile mümkündür. Kobani davasında haksız hukuksuz kararların çıkması çözümsüzlükte ısrar etmek olacaktır. Türkiye halkları, geçen yüzyılı bu çözümsüzlükle kaybetmiştir. Sonuç olarak Kobani kumpas davası Türkiye hukuk tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Hukuka deli gömleği olarak giydirilmek istenen bu yaklaşım derhal son bulmalıdır. Bugün karar vermesi beklenen Kobani mahkemesini hukuka ve evrensel hukuk ilkelerine uymaya davet ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız  demokratik siyasal bir mücadelenin içinde yaşamlarını geçirmişlerdir. Hepsi birer barış emekçisidir. Tümü gecikmeksizin serbest bırakılmalıdır. Aksi yönde bir karar barışa ve demokrasiye saldırı niteliğinde olacaktır. Hukuk dışı bir hüküm halkımızın iradesine yönelik bir darbe niteliğinde görülecektir. Tüm halkımızın, yapılarımızın, demokratik kitle örgütlerinin, aydınların bu hukuksuzluğa dur demesi için herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz."

DEM Parti Van İl Başkanı: Kobani Davası Hukuk Dışı Bir Siyasi Davadır
Kaynak: ANKA

Kobani Davası, DEM Parti, Gülşen, Kobani, Van, İnsan Hakları, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEM Parti Van İl Başkanı: Kobani Davası Hukuk Dışı Bir Siyasi Davadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:38:42. #1.11#
SON DAKİKA: DEM Parti Van İl Başkanı: Kobani Davası Hukuk Dışı Bir Siyasi Davadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement