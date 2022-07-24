Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nden Meslektaşa Vefa Sergisi

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ve geçen ay evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına "Işığa yol verin fotoğraf sergisi" düzenlendi. Denizli protokolünün de katıldığı sergide hazırlanan fotoğraflar Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından satışa çıkarılacak. Elde edilen gelir hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş'ın ailesine verilecek.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ve geçtiğimiz ay evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Oğuz Altuntaş anısına Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından Turan Bahadır Sergi Salonu'nda "Işığa yol verin fotoğraf sergisi" düzenlendi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti üyesi 20 gazetecinin katkı sağladığı sergide 57 fotoğraf sergilendi.

Açılışa, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, STK temsilcileri, gazeteciler ve Oğuz Altuntaş'ın ailesi katıldı.

"OĞUZ ALTUNTAŞ'IN AİLESİNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhammet Karaçay şunları söyledi:

"Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir sergi planlamıştık. 1 ay önce kaybettiğimiz, aramızdan ayrılan 'Oğuz Altuntaş anısına' diye çevirdik. Tüm üyelerimizden fotoğraflar talep ettik. Fotoğrafların seçiminde ve baskısında titiz bir davranış gösterdik. Sonunda bu fotoğrafları satarak Oğuz Altuntaş'ın ailesine biraz da olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Dayanışma göstermek istiyoruz. Basınımızın son yıllarda yaşamış olduğu zor şartlar hepimizi etkiliyor. Bize son günlerde dayatılmak istenen sansürleri, ileride aşacağımızı düşünüyorum."

"GAZETECİLİK GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR İŞ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan şunları söyledi:

"Oğuz Altuntaş kardeşimiz gerçekten mesleğini en iyi şekilde, en üst seviyede yapan bir kardeşimizdi. Birlikte uzun süre çalışmak nasip oldu. Denizli Büyükşehir Belediye'mize en üst seviyede katkı sağladı. Genç yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin. Elden bir şey gelmiyor. Tabii bugün bir de Basın Bayramı. Zor bir meslek gazetecilik. Hiçbir mazeret olmaksızın, nerede bir olay varsa, nerede bir haber varsa, kendini de gerekirse tehlikeye atarak çalışan gazetecilerimiz var. Ben onların günlerini tebrik ediyorum. Gerçekten çok zor bir iş. Bu gazeteciliği, basın mensubu olmayı herkes yapamaz. Özelliği olması gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Bu işi sevmesi gerekiyor. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın Basın Bayramı'nı kutluyorum."