Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi

Denizli\'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir\'de toprağa verildi
03.06.2026 14:21
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Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde hayatını kaybeden anne Gule Tayboğu ve kızı Fatma Kartal, İzmir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne-kızın, diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev aldığı kazada hayatını kaybeden anne Gule Tayboğu ile kızı Fatma Kartal İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Anne-kızın yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için otobüse bindikleri öğrenildi.

Kaza, 31 Mayıs gecesi Aydın-Denizli Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki 45 BAH 834 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın başlayan otobüs bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otobüsten çıkmayı başaran yaralı yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemelerde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun ile birlikte yabancı uyruklu 1 kişi ve 9 aylık bir bebek olmak üzere toplam 8 yolcu hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeleye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Elim kazada hayatını kaybeden Gule Tayboğa ile kızı Fatma Kartal'ın cenazeleri ise Denizli Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilerek ailelerine teslim edildi. Anne-kızın cenazesi bugün öğle vakti Buca'da bulunan Şeyh Muhammed Mescidi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından cenazeler Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kartal'ın yaşları 5 ve 10 olan iki çocuk sahibi olduğu, Tayboya'nın ise 8 çocuğu olduğu ve eşini geçen yıl kaybettiği öğrenildi.

Kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için yola çıkmışlar

Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal'ın da başka bir acı nedeniyle yolda oldukları belirlendi. Anne ve kızın, yıllar önce vefat eden ve kabri Antalya'nın Alanya ilçesindeki diğer kız kardeşin mezarını ziyaret etmek için otobüse bindikleri, ancak ziyarete ulaşamadan anne-kızın yan yana hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Aynı kazada can veren anne kızın kanserle mücadele ettikleri ve uzun yıllardır devam eden tedavi sürecinin ardından hastalığı yendikleri öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Fatma Kartal, 3. Sayfa, Denizli, Yaşam, Yerel, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'deki otobüs faciasında hayatını kaybeden anne ve kızı İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika

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