Deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı, ortaya çarpıcı görüntüler çıktı

10 şehri etkileyen Kahramanmaraşlı büyük depremler güvenlik kamerasında kayıttaydı, işyerleri, fabrikalar ve tesislerde büyük panik yaşandı

GAZİANTEP - Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. 10 şehri etkileyen depremler esnasında fabrikalar, işyerleri, evler ve tesislerde büyük panik yaşandı. Gece vardiyasında depreme yakalanan çalışanlar ne yapacağını şaşırırken, bir tesisin dış güvenlik kamerası adeta yerinden fırlayacak gibi hareket etti

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman'da büyük yıkıma sebep olan sabahki ilk depremde binalar adeta beşik gibi sallanırken, bir tesisin dış kamerası gecenin karanlığını aydınlatan ışıkları kaydetti. Tesisin kamerası adeta yerinden sökülürcesine sallandı.

Bir eczanedeki ilaçlar ise deprem esnasında etrafa saçıldı. İnternet kafedeki bilgisayarlar ise yerinden sökülürcesine sallandı. Bir üretim tesisinde gece vardiyasındaki işçiler de panikle işyerlerini terk ettiler.

Bir çok noktada deprem ışık kümesi oluştururken o anlarda gecenin karanlığı adeta aydınlandı.

Evlerdeki güvenlik kameralarında ise bütün eşyalar ve malzemeler adeta yerinden söküldü.

Hatay İskenderun'da gemiye binen kamyon sürücüleri de zor anlar yaşadı

Güvenlik kamerasındaki depremler, dehşetin merkezi dışındaki 10 ilde de ciddi paniğe yol açtığını gösteriyordu.