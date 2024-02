Depremde eşini kaybeden adam, Sevgililer Günü\'nde eşini yad ediyor

Yerel

Hatay'da asrın felaketinde 33 yıllık eşini kaybeden Mustafa Kemal Soner, uzun yıllar sonra eşinden ayrı geçireceği 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşini hasretle yad ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve yaklaşık 25 bine yakın insan vefat etmişti. Antakya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mustafa Kemal Soner, asrın felaketine Ankara'ya yolculuk yaparken yakalandı. Soner'in 54 yaşındaki eşi Gülüşah Soner ise, depremde Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki Karanfil Apartmanı'nın yıkılmasıyla enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremde kaybettiği 33 yıllık eşinin her gün kabrini ziyaret eden Mustafa Kemal Soner, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de buruk geçiriyor.

Eşini kaybetmenin acısını bir an olsun unutamadığını dile getiren Soner, "Deprem esnasında evde değildim. Telefonla haberimiz oldu. Biz Adana'dan döndük. Sabah 07.30 gibi evin önüne geldik. Geldiğimizde bina, her taraf yıkılmıştı. Yani o esnada kıyamet kopmuştu. Biz bağırdık çağırdık, hiçbir ses duyamadık. Eşime enkazda öğleye doğru ulaşabildik. 33 yıllık evliydik, bir kızım, bir oğlum vardı. Eşimle özel günlerimizde, her 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediyeleşirdik. Birbirimize çiçek alırdık, tatile giderdik. En son aralık ayında Kıbrıs'a tatile gitmiştik. Yine 6 Şubat öncesi planlamıştık. 14 Şubat'ta tekrar Kıbrıs'a gitmeyi planlıyorduk. Afet gelince maalesef yalnız başımıza böyle kaldık. Bundan sonraki yaşantımız artık kıyamet günü oldu. Sevgililer günümüz, özel günlerimiz geride kaldı, hayal oldu. 24 saat her daim hissediyorum. Acıları hiçbir zaman içimizden gitmiyor. Sabah ve akşam devamlı kabirlerini ziyarete gidiyoruz. Bizim için akşamları sabah olmuyor. Çünkü yanımızda dayanacağımız hayat arkadaşımız, yol arkadaşımız kimsemiz kalmadı. Bu yaşadığım şey zaten deprem değil, kıyameti yaşadık. 14 Şubat nasıl olacak şu an onu hayal bile etmek istemiyorum. Bizler için o gün kara gün olacak" şeklinde konuştu. - HATAY