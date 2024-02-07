Kahramanmaraş\'ta depremde kurtarılan yaşlı adamın botları sembol oldu

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Kahramanmaraş'ta depremin yıktığı binanın enkazından kurtardıkları yaşlı adama ayağındaki botlarını çıkarıp giydirdiği görüntüleri gündem olan Merzifonlu itfaiyeci Kürşat Aydın, depremin sembolü o botlarını bir yıldır ayağına giymedi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinden hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde çöken apartmanın enkazından 36 saat sonra yaşlı bir adamı sağ çıkardı. O sırada itfaiyeci Kürşat Aydın yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi. Botları giyerken şaşırıp "Sen ne yapacaksın?" diye soran yaşlı adama da, "Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey" şeklindeki cevabıyla da yürekleri bir kez daha ısıttı.

"Botlarımı o günden beri giymiyorum"

Kurtarma çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ismini bile soramadıkları yaşlı adamın birkaç saat sonra botları geri getirdiğini anlatan Kürşat Aydın, "Botlarımı o günden beri giymiyorum. İtfaiye Müdürlüğümüzde duruyor. Bizim için depremin sembolü oldu" dedi.

"Bir kişi daha kurtarmak için canla başla çalıştık"

Enkazdan kurtardıkları yaşlı adamla aralarında geçen diyaloğu asla unutamayacaklarını dile getiren Aydın, "Amcayı kurtardıktan sonra başka bölgelere geçtik. Bir hayat daha kurtarmak için canla başla çalıştık" diye konuştu.

"7 kişiyi sağ kurtarmanın buruk sevincini yaşadık"

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin hemen ardından Belediye Başkanı Alp Kargı'nın talimatıyla 6 kişilik ekiple ilk gün deprem bölgesine gittiklerini hatırlatan Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner ise, 8 gün görev yaptıkları deprem bölgesinde 7 kişiyi sağ kurtarmanın buruk sevincini yaşarken çok sayıda cenazenin de çıkarılmasını sağladıklarını söyledi.

Kentsel arama-kurtarma aracı tasarladılar

Daha önce görev aldıkları Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde karşılaştıkları sorunların çözümü için bir kamyoneti karavana dönüştürdükleri kentsel arama-kurtarma aracı tasarladıklarına değinen Aydıner, "Aracımızda personelimizin barınmasını sağlıyoruz. Afet bölgesinde kullanılacak malzemelerin tamamını bulunduruyoruz. Deprem bölgesinde bir anne aracımızın içinde bebeğini emzirmişti. Birkaç saat sonra o bebeğin aracımızda uyuduğunu gördüm. Bundan daha mutlu edici bir şey olamazdı" şeklinde konuştu. Amasya'nın 1. derece deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çeken İtfaiye Müdürü Aydıner, Merzifon Belediyesi'nin 20 bin deprem çantasını da Merzifon halkına ücretsiz dağıttığını sözlerine ekledi. - AMASYA