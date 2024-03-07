Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketi sonrası sağlık yatırımlarını paylaştı

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketi sonrası Hatay'da devam sağlık yatırımlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Asrın felaketi sonrası ağır hasar alan Hatay'ın yeniden ihyası ve inşası için çalışmalarını sürdüren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Masatlı, bir otelde düzenlenen buluşmada, depremden bu yana il genelinde devam eden çalışmalar ve il genelindeki aylık asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Doğu Akdeniz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İl AFET ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanları ve ilgili birim amirleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Şubat'ta 550 yataklı Antakya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açıldığını ifade eden Vali Masatlı, "İskenderun Devlet Hastanesi'ni hizmete açtık. Diğer yandan Mayıs ayının sonunda da Defne'de 300 yataklı devlet hastanelerimizi hizmete almıştık. Erzin'de, Payas'ta ve Altınözü'nde 125 yatak kapasiteli acil durum hastanelerini yapıyoruz. Payas'ı bu ayın sonunda da teslim alacağız. İnşallah hep beraber Hatay'ımızı eski günlerine, daha iyi, daha güzel, daha güçlü hale getireceğiz. Burası tarihin en büyük afetini görmüş bir coğrafya. Buradaki insanlarımızın tabii ki bu afetten kaynaklı yaraları var. Onun için bu tramvayı kısa sürede atlatmaya, yaraları kısa sürede iyileştirmeye hepimiz katkı sunalım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz insanı yaşatmak için her türlü çabayı gayreti göstereceğiz" dedi. - HATAY