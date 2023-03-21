Hatay'da 5 metrelik devasa yarığın yuttuğu mahalle taşınacak - Son Dakika
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Hatay'da 5 metrelik devasa yarığın yuttuğu mahalle taşınacak

21.03.2023 14:36

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı deprem felaketlerinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yaklaşık 200 metre genişliği, 400 metre uzunluğu ve 50 metre derinliği bulunan dev yarık nedeniyle yakındaki mahallenin taşınması gündemdeki yerini aldı. Evlerin ağır hasar aldığı mahallede vatandaşlar yakın bir bölgeye taşıma yapılması talebinde bulundu.

6 Şubat tarihindeki 2 büyük deprem, Hatay'ın merkezi kadar ilçelerde de etkili oldu. Altınözü ilçesinde Tepehan Mahallesi'nde deprem sonrası zeytin bahçesinde kanyonu andıran dev bir yarık oluştu. Yaklaşık 200 metre genişliği, 400 metre uzunluğu ve 50 metre derinliği bulunan yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü ve hattın vadi içine doğru gittiği görüldü.

50'YE YAKIN EV ÇÖKTÜ

Vadinin alt noktasında ise köylülerin kullandığı yolun yaklaşık 50 metre yükseldiği, yolun ortadan kaybolduğu gözlemlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı mahallede 50'ye yakın ev çöktü, yapıların yüzde 85'ine yakını kullanılamaz hale geldi. Ağır hasar ve dev yarık nedeniyle son dönemde mahallenin başka bir noktaya taşınması gündeme geldi. Mahalle halkı yakın bir mevki olması halinde taşınacaklarını belirtti.

Dev fay yarığının oluştuğu mahalle, yakın bir yer olursa taşınacak

"HİÇBİR EV GİRİLECEK GİBİ DEĞİL"

Tepehan Mahalle Muhtarı Selahattin Kandemir, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde zeytin bahçesinde oluşan yarığın bulunduğu bölgede büyük bir patlama olduğunu belirtti. Kanyon gibi yerden mavi bir ışığın çıktığını anlatan Kandemir, "Evlerimize giremiyoruz. İlk belirlemelere göre 650 ev hasarlı. Mahallemizde 5 bine yakın nüfus var, çok şükür can kaybımız yok. Ama hiçbir evin girilecek durum kalmadı. Millet korkudan evine giremiyor" dedi.

Dev fay yarığının oluştuğu mahalle, yakın bir yer olursa taşınacak

"BAŞKA BİR YERE TAŞINMAK İSTİYORUZ"

Mahallelinin yüzde 85'inin taşınmaktan yana olduğunu kaydeden Kandemir, "Yakın bir bölgeye taşıma olursa köylü göçmek istiyor. Tarım köyü burası kısa süre sonra tütün ekimi başlayacak. Zeytin bahçelerimiz var, köyümüzün yakın bir noktaya taşınmasını istiyoruz. Özelikle bu kanyon gibi çöküntüden sonra köyümüze çok gelen oldu. Köylü bu büyük yarıktan dolayı tedirgin. 5 binin üzerinde nüfusumuz var" dedi.

Dev fay yarığının oluştuğu mahalle, yakın bir yer olursa taşınacak
Dev fay yarığının oluştuğu mahalle, yakın bir yer olursa taşınacak
Kaynak: İHA
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