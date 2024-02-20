Didim Halk Eğitim Merkezi, UNESCO Konferansında Türkiye\'yi Temsil Etti

Aydın'ın Didim İlçe Halk Eğitimi Merkezi, Abu Dhabi'de düzenlenen ve 125 ülke temsilcisinin katıldığı UNESCO konferansında Türkiye'yi temsil etti.
Aydın-Didim Halk Eğitim Merkezi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni Düriye Gönen Kaya, UNESCO ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Abu Dabi'de (13-15 Şubat 2024) düzenlenen ve 90 ülkenin Kültür ve Eğitim Bakanı, 125 UNESCO Üye Devlet temsilcisi, politika yapıcılar, uzmanlar ve STK'ların yanı sıra BM kuruluşları, akademi ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı Dünya Kültür ve Sanat Eğitimi Konferansına yan etkinlik bildirisini sunmak üzere davet edildi.
Didim Yerel Halk Mutfağının, Akdeniz Beslenmesindeki yeri ve önemi tanıtıldı
Didim Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuz Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni Düriye Gönen Kaya, Our Common Cultural Heritage Mediterraenen Type Nutrition for Youth isimli yan etkinlik bildirisini Somut Olmayan Kültürel Mirasın Eğitime Bütünleştirilmesi - Paylaşım Deneyim ve Yeni Bakış Açıları konuyla ilgili tartışma panelinde ülkemizi başarıyla tanıttı. Öğretmenimiz; Aydın İli ve Didim İlçesinin Yerel Halk Mutfağının Akdeniz Beslenmesindeki yeri ve önemini tanıtarak ilçede daha önce bu kapsamda yaptıkları eğitsel çalışmaları anlattı. Ayrıca tartışma panelinde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras ve Karşılaştırmalı Hukuk Kürsüsü, Roma Unitelma Sapienza Üniversitesi, İtalya UNESCO Akdeniz Diyeti Sembolik Toplulukları Ağı Sekreterliği, İtalya Güneydoğu Avrupa'da UNESCO'nun himayesinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezi, Bulgaristan'dan gelen kuruluşlar da bulunuyordu"
Kültürel mirasın tanıtılmasında teknolojinin önemine dikkat çekildi
Bilgilendirmenin devamında: "Düzenlenen panel farklı kültürel ve mesleki alanlardan çok sayıda deneyime yer açtı. Somut olmayan kültürel mirasın eğitime entegrasyonu konusundaki farklı bakış açıları, yaklaşımlar ve geçmişler aracılığıyla, dünyanın her yerinden akademisyenler ve profesyoneller, somut olmayan kültürel mirasa değer verilmesinde örgün, sanal ve yaygın eğitimin gerekliliğini ve önemini vurgulayan deneyimleri paylaştılar. Kültürel Mirasın eğitim süreçlerine daha fazla erişilebilirlik ve katılım sağlaması için yeni teknolojilere özellikle dikkat edilmesi gerektiği konusunda mesaj verildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN
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