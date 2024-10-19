Dina'nın Ölümü Davasında Tanıklar Dinlendi

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Haber: Tunakan Yıldırım

(KARABÜK) - Karabük Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili davanın beşinci duruşmasında, daha önce gözaltına alınan ve haklarında takipsizlik kararı verilen iki kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, bu tutuklu sanığın tahliye talebinin reddine karar verirken, duruşmayı 29 Kasım 2024 tarihine erteledi.

Karabük- Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili davanın beşinci duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya baba Guy Serge Ibouanga, anne Jessica Santda Makemba Panga, avukatlar ve Gabonlu öğrenciler katıldı.

Soruşturma sürecinde şüpheli olarak gözaltına alınan ve haklarında takipsizlik kararı verilen Yunus Y. ile Samet Ç. duruşmada tanık olarak dinlendi. Dina'yı ilk ve son olarak PTT'ye geldiğinde gördüğünü aktaran Yunus Y., olay tarihinde geçiçi olarak sevk elemanı olarak çalıştığını belirtti. Olay günü, temizlik görevlisi olarak çalışan İsmail Ç.'nin PTT'ye gelen yabancı uyruklu kızın Türkçe bilmediğini, dil konusunda yardımcı olup olamayacağını sorduğunu ifade eden tanık, "Daha sonrasında öğrendiğim kadarıyla kızın göndermiş olduğu kargonun yanlış adrese teslim edildiğini gördüm. Kızın İngilizcesi yoktu. Maktulün ağabeyi olarak tanıtılan kişi ve İsmail'in iletişim kurmasına yardımcı olmaya çalıştım. Maktulü ilk ve son kez orada gördüm. Sonrasında bir görüşmem olmadı. Ben ağabeyi olarak bildiğim kişiyle konuşuyordum, o kişi maktule anlatıyordu. Ondan sonra İsmail'in maktule müşteri hizmetlerini araması için yönlendirmede bulunduğunu hatırlıyorum. Maktul ve yanındaki şahıs daha sonra ayrıldılar" dedi.

Diğer tanık Yunus Y. de "Maktulün hayatını kaybettiğini, İsmail'den öğrendim. İsmail' in telaşlı bir hali vardı. Kendisine yapmış olduğumuz görüşmenin kameralar önünde gerçekleştiğini ve rahat olmasını söyledim. Bildiklerim bundan ibarettir" diye ifade verdi. Dina'nın evinin fotoğraflarını çektiği belirlenen tanık Samet Ç. maktulün kendisinden PTT işlemleri için yardım istediğini ifade etti. Telefon numarasını Dina'nın kendisinin verdiğini aktaran Samet Ç., maktule ait fotoğrafların telefonda bulunmasına ilişkin soruya "Benim telefonumda Dina'ya ait fotoğraf yoktu" diyerek cevap verdi.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Dursun A. suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebinin reddine karar vererek, duruşmayı 29 Kasım 2024 tarihine erteledi.

"Bugün kendimizi bir nebze şanslı sayabiliriz"

Duruşma sonrası Karabük Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Avukat Berfin Karaşan, şunları söyledi:

"Dina'nın başına gelenlerin aydınlığa kavuşmasında gerçekten ne olduğunu, buradaki göçmenlerin nasıl bir ayrımcılığa maruz kaldığını ve günün sonunda Dina'nın ölümüne yol açan istismarlar silsilesinin açığa çıkmasından ibaretti. Mahkeme salonunda birçok talebimizi dile getirdik, hepsi itina ile reddedilmişti. Bugün kendimizi bir nebze şanslı sayabiliriz. Bir buçuk sene sonra olsa dahi hakkında daha önce takipsizlik kararı verilmiş iki tane şüphelinin bugün tanık olarak dinlenilmesine şahit olduk. Kendilerinin anlatımları üzerine Dina'nın başına gelenlerin yeterince aydınlatılmadığı, bu meselenin yeterince ele alınmadığına yönelik kaygılarımızın ne kadar gerçek olduğunu gördük. Kendi ifadeleri daha önceki birçok ifade ile çelişmekle birlikte Dina'nın başına gelenlerin aslında istisnai olmadığı, herkesin bir ölçüde buna şahitlik etmiş olduğu bizim açımızdan açığa çıkmış vaziyette.

"Hala dinlenilmeyen tanıklar var, sonraki duruşmada dinlenecek"

Dosyada ısrarla istediğimiz keşif taleplerimiz vardı. Hem Dina'nın kaçtığını gördüğümüz Han apartmanına ilişkin keşfin hem de cesedinin bulunduğu muhtemelen öldürüldüğü yer olarak düşündüğümüz keşif taleplerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Bundan sonra biz yine aynı şekilde Dina'nın başına gelenlerin aydınlatılması için itinalı bir kovuşturma ve ne yazık ki soruşturma aşamasında es geçilen hususlarında tekrar ele alınması için ayrıntılı bir tahkikat talebimizle devam edeceğiz ve ısrarcı olacağız. Hala dinlenilmeyen tanıklar ve bir sonraki duruşmada bunlar da dinlenecek. Bizim Dina için adalet ve gerçeğin ortaya çıkarılması taleplerimiz her ne kadar itina ile reddedilse de biz bunların üzerinde durmaya itina ile devam edeceğiz."