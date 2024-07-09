Diyabet Ameliyatı Mağduru: İnsanları Kesip Ölüme Terk Ediyorlar

Yerel

Özellikle diyabet ameliyatı yaptığı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla pek çok soruşturma başlatılan ve 3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edilmesine karar verilen Prof. Dr. Alper Çelik'e şeker hastalığından kurtulmak için gittiğini ancak kendini bir anda ameliyat masasında bulduğunu anlatan Makbule Sorkun, "İnsanları kesip kesip ölüme terk ediyorlar. Buna ameliyat denilmez. Bu bir denemedir. Almanya'daki insanları da uyarıyorum. İnsanların paralarını alıp kandırıyorlar" dedi.

Prof. Dr. Alper Çelik hakkında özellikle diyabet ameliyatı yaptığı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla pek çok soruşturma başlatılmış, dava açılmıştı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu'nun 20 Aralık 2023 tarihli 20. Sağlık Meslekleri Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Alper Çelik'in 3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edilmesine karar verilmişti. Meslekten men edilen ve hakkında yaklaşık 150 kişinin ölümüne yol açtığı ve 400'ü aşkın insanın yanlış tedaviler sonucunda sakat kalmasına sebep olduğu iddiaları bulunan Dr. Alper Çelik'in mağdurları her geçen gün artıyor ve soluğu mahkemede alıyor.

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan Makbule Sorkun da yanlış tedavi kurbanlarından biri olduğunu belirterek doktora dava açmaya hazırlanıyor. Kendisini Alper Çelik'in elinden kurtulup hayatta kalabilen sayılı insanlardan biri olarak sözleriyle tanımlayan ve yanlış tedavi mağduru hastalardan olan Makbule Sorkun, Alper Çelik ile 2019 yılının Ocak ayında tanıştığını ifade etti. İlk tedaviyi de bu sıralarda gören mağdur, o günden beri sağlığının giderek kötüleştiğini belirterek tedavi sürecini ve sonrasında yaşadığı sıkıntıları İHA'ya anlattı.

"Alper Çelik'in deneme yaptığı hatalarını bir türlü düzeltemiyorlar"

Alper Çelik'i televizyon reklamlarında gördüğünü ve sadece danışmak için yanına gittiğini belirten Makbule Sorkun "Önce danışmak için gittim kendimi bir anda ameliyat masasında buldum. Aslında buna ameliyatta demeyeyim, deneme diyeyim. Hastaneye şekerim için gitmiştim. Dr. bana 'şekeriniz gidecek, siz iyileşeceksiniz. İki gün kalıp üçüncü gün çıkacaksınız' dedi. ve ben o hastaneden tam 2 ay çıkamadım. Üç kere ameliyat oldum. Sonra Almanya'ya geldim, Almanya'da da ameliyat oldum. Onun yaptığı hatalardan dolayı zayıflıyorum, kilo alamıyorum, yemek yiyemiyorum. Bende ağrı, halsizlik, kas kaybı, hepsi bende oluştu. Tekrar ameliyat oldum. Geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye yattım. Ev doktorlarına gidiyorum, değişen bir şey yok. Alper Çelik'in deneme yaptığı hatalarını bir türlü düzeltemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Almanya'daki insanları da uyarıyorum"

Dr. Alper Çelik Etiler'de özel bir hastanede bu işlemleri yaptığını söyleyen Sorkun, "Bu adam tek başına değil, yanında Erdinç bey, Kenan bey, Gülsüm hanım var. Bunlar birlikte insanları kesip kesip ölüme terk ediyorlar. Buna ameliyat denilmez. Bu bir denemedir. Almanya'daki insanları da uyarıyorum. İnsanların paralarını alıp kandırıyorlar. Ölenleri de gördüm, orada neler gördüm neler. İnsanları uyarıyorum. Ben de sakat kaldım, düzeltemiyorlar. Yiyemiyorum, sürekli geriliyor her şey. Psikolojim bozuldu. Ev işi de yapamıyorum, hep eşim yardımcı oluyor" dedi.

Bu doktorun, sosyal sigortalarının izin vermediği şeyleri insanlarda denediğini iddia eden Sorkun "Sağlık bakanının izin vermediğini neden yapıyorlar? Sağlık bakanına da ulaşamıyorum. Biz ölüyoruz, bize kim sahip çıkacak? Benim gibi çok mağdur insanlar var. Onlarla da görüşüyoruz. Çok sayıda kişi de ulaştı bana. Ölenler, sakat kalanlar var" ifadelerini kullandı.

"Onun yaptığı hatayı kimse düzeltemiyor"

Davacı olacağını açıklayan Sorkun, "Daha önceden davacı olmamıştım. Doktor beni hep oyaladı 'seni iyileştireceğim' diye. Onun dışında İzmir'de de İstanbul'da da doktorlara gittim. Onun yaptığı hatayı kimse düzeltemiyor. Beni iyileştirecek diye umut ettim. Bu bir umuttur. Onun için davacı olmamıştım. Artık umudum da kalmadı" açıklamasını yaptı.

Maddi olarak da zorlandığını dile getirerek, "Adım atıyoruz para. Haddi hesabı ok. Alper hocayı yalnızca 3 sn görebiliyoruz. Bize yardım etmiyor, dönüyor evimize geliyoruz. Hep oyalıyor bizi. Her gittiğimizde para. Bu söylediklerimde hiçbir yalan yok. Onu Allah'a havale ediyorum. Bize sahip çıkın, Çok kötü bir durumdayız" dedi.

"Almanya'da da, Türkiye'de de çok mağdurlar var"

Kendi durumunda olan Almanya'da başka mağdurların da olduğunu anlatan Makbule Sorkun açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Diyorlar ki açıp kapatmış bir şey yapmamış. Almanya'da da çok mağdur var. 'Şekerim geçmedi diyenler, öyle bir şey yok' diyenler var. Almanya'da da, Türkiye'de de çok mağdurlar var. Bu doktorlara inanmayın. Sağlık bakanımız da bunlara izin vermesin. Tamamen bunu görevden alsın. Yine devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda hastane kapatıldı ama bu yine bir yolunu bulur devam eder. Daha önce de kapatıldı ama bir yolunu buldu yine devam etti. durumu öğrenmek için girdim ölümle savaştım, savaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"İçeri giren hasta ölür, sağ çıkmaz dediklerini duydum"

Makbule Sorkun'un eşi Şükrü Sorgun ise başına gelenleri anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. "O acı çekerken ben de acı çektim" diyen Şükrü Sorkun, "Hemşireler 'içeri giren hasta ölür, sağ çıkmaz' dediklerini duydum" ifadelerini kullandı.

Makbule Sorkun, Alper Çelik'in hastaları muayene edip daha sonra insanları ameliyat ettikten sonra ilgilenmediğini iddia ederek, "Parayı aldı artık. İster öl, ne yaparsan yap. Yeni gelenlere bakıyor. Denemelerine devam ediyor. Ameliyat değil. Şeker ameliyatı diye bir şey. Almanya'da da şaşırıyor. İnsanları deniyor. Kesiyor kenara koyuyor. Kalan benim gibi sakat kalıyor" ifadelerini kullandı.

Hakkında hukuki süreç başlatılmıştı

Kararda ayrıca, 6 Mayıs 2024'den itibaren Çelik'e ve çalıştığı özel hastaneye mesleğini icra edemeyeceğinin bildirilmesi, muayenehanesinde hiçbir surette mesleğini icra etmemesi, çalıştığı özel hastaneden ayrılışının yapılarak yapılacak men işleminin eş zamanlı başlangıç ve bitiş tarihinin uygulanması için gerekli belgelerin Sağlık Bakanlığı'na iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesinin istenmişti. Öte yandan vefatla sonuçlanan ameliyatlar sonrası aileler seslerini duyurmak amacıyla süreci birçok mecrada anlatmış, Çelik'ten şikayetçi olarak hukuki süreç başlatmıştı. - HAMBURG