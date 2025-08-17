Diyarbakır Anneleri Komisyon Toplantısında Dinlenecek - Son Dakika
Diyarbakır Anneleri Komisyon Toplantısında Dinlenecek
17.08.2025 12:32
Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan anne ve babalar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kuruluna Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında şehit aileleri ve Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan anne ve babalar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kuruluna Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında şehit aileleri ve Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 2 bin 176'ncı gününde. Aileler, nöbetlerini aralıksız sürdürürken, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kurulan komisyonda dinlenecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı salı günü gerçekleşecek. Toplantıda, şehit aileleri ve Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

Oğlu Mehmet Aydın için oturma eyleminde bulunan Nihat Aydın, İHA muhabirine, bir ay sonra 7'nci yıla gireceklerini, burada evlat nöbeti tuttuklarını söyledi.

İlk günden şimdiye kadar nöbetlerinin "Terörsüz Türkiye" için olduğunu belirten Aydın, "Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli elini taşın altına koydu, bu süreci başlattılar. Arkadaşlarımız Süleyman Aydın onlar komisyona gittiler. Şehit anneleri, Diyarbakır anneleri ve Cumartesi anneleri orada bulunacak. Bunu destekliyoruz ama evladını alan temsilcimiz olamaz, sözcümüz olamaz. Onların yerinde oturmasını öğrensinler" dedi.

Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecini sonuna kadar desteklediklerini ifade ederek, "Her zaman cumhurbaşkanımızın yanındayız. Gönül isterdi ki, 6-7 aile olsun. Gitsinler, orada derdini anlatsınlar. Şehit anne ve babalarına saygımız sonsuzdur. Ne yaparsak haklarını ödeyemeyiz. Bugün 5-6 anne orada olsaydı belki bizi daha iyi temsil ederlerdi. Bir dahaki toplantıda 5-6 Diyarbakır anne ve babaları olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bayram Elhaman'ın babası Şadi Elhaman, 2017 yılında çocuğunun kandırılıp dağa götürüldüğünü ileri sürerek, 2019'dan beri HDP kapısında oturduğunu ve çocuğumu istediğini dile getirdi.

Çocuğu gelmeden terk etmeyeceğini vurgulayan Elhaman, "Terörsüz Türkiye süreci için de inşallah hayırlısı olur. Bu çocuklar gelip teslim olur. Süleyman Soylu varken ailelerin durumu çok farklıydı. Ailelere bakıyordu, 20 günde bir çocuk geliyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geldiğinden beri tek tuk çocuk geliyor. Bu ailelere sahip çıkmıyorlar. Bu ailelere sahip çıkın. Evet, aileler komisyonda dinlenecek. Ama çocuğunu almayan aile dinlenecek. Çocuğunu alan değil. Burada siyasete girdiler, bu sefer gidip çocuklarımız üstüne oynuyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Çocuğun almayan aile gider orada çocuğunu ister" şeklinde konuştu.

Evlat nöbetinde olan ailelerden 62'si, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ve ailelerinin çağrıları sonucu teslim olmuştu.

Komisyonun çarşamba günü düzenlenecek toplantısında da, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlenecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
