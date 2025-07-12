Diyarbakır\'da Ailelerden PKK\'ya Tepki

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde eylem yapan aileler terör örgütü PKK'nın silahları bırakmasını olumlu karşıladı.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bırakmasını değerlendiren aileler yaşanan gelişmeleri olumlu karşıladı. Ramazan Üçdağ'ın babası Recep Üçdağ, 6 yıldır burada evlat nöbeti tuttuğunu, evladının yolunu gözlediğini aktardı. Üçdağ, " Türkiye'de bir süreç var 'Terörsüz Türkiye' süreci. Biz ilk baştan beri bu sürece destek verdik. Dün çok güzel bir gelişme oldu terör örgütü üyeleri silahlarını gömmeye başladı. Biz bu sürecin ikinci ayağında artık çadırın evlatlarının gelmesini, haber almasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızda bugün bir açıklama yaptı. Umarım bundan sonra güzel haberler alırız" dedi.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu, yaz, kış, yağmur, çamur demeden her gün bu çadırın yolunu tuttuğunu dile getirdi. Uslu, "Dün 30 terör örgütü üyesi silahlarını yaktılar. Gözümüz çocuklarımızı aradı çocuklarımız içlerinde göremedik. İnşallah darısı bizim başımıza olsun bir gün çocuklarımızı göreceğiz onlarda silahlarını bırakacaklar, yakacaklar, geri dönecekler biz dört gözle onların yolunu bekliyoruz. Bu süreç bize biraz umut oldu. Bugün Cumhurbaşkanımız dedi 'Hiçbir anne ağlamasın' ne polis ölsün, ne asker ölsün hiçbir annenin hakkı yoktur ağlasın. Evlat annenin hakkıdır. Anne doğurmuş, büyütmüş bakmış" ifadelerini kullandı.

Yavuz Çakmak'ın annesi Sevgi Çakmak ise, 6 yıldır bu çadırda mücadele verdiğini söyledi. Çakmak, "Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı bir grup terörist silahlarını yakmışlar. Bizim çocuklarımızda inşallah yakacak. Biz en baştan beri söylüyorduk 'Tükürün, gömün, gelin' biz burada sizi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeliye teşekkür ederim. Biz burada çocuklarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR