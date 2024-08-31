Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin\'in babasından ilk sözler

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor. Arama çalışmaları hem havadan hem de karadan hummalı bir şekilde sürerken soruşturma kapsamında Narin'in amcası S.G ve annesi Yüksel Güran ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Narin babası Arif Güran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MUHTARI DA BENİ DE ANNESİNİ DE ÇAĞIRIRLAR"

Kardeşinin ve eşinin gözaltına alınmadığını, yalnızca ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğünü ifade eden baba Güran, "Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye? Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Biz bekliyoruz. Oğlum için de öyle dediler. Diş Narin'in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar" şeklinde bir açıklama yaptı.

"SOSYAL MEDYADAN BİZİ İNCİTMEYİN"

"Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?" diyen Güran, "Biz de sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey. Perişan olduk. Bir de bu tür haberleri görünce. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor" ifadelerini kullandı.