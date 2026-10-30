Diyarbakır\'da sağanak alt geçitleri tıkadı, Urfa Bulvarı\'nda yoğunluk oluştu

Diyarbakır'da sağanak alt geçitleri tıkadı, Urfa Bulvarı'nda yoğunluk oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak alt geçitleri tıkadı ve trafiği durma noktasına getirdi. Park Orman Altgeçidi'ni itfaiye kapatırken, zorlanan bir araç itfaiye aracıyla halatla çekildi; Urfa Bulvarı'nda kilometrelerce yoğunluk oluştu.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağışla birlikte alt geçitler tıkandı, trafik durma noktasına geldi.
Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte hayat durma noktasına gelirken, Park Orman Altgeçidi, yağmur birikintisi nedeni ile tıkandı. İtfaiye ekibi altgeçidi araç trafiğine kapattı. Geri geri gelmekte zorlanan bir araç ise itfaiye aracıyla halatla çekildi. Urfa Bulvarı'nda ise sağanakla beraber kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: İHA
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