Diyarbakır\'da Zerzevan Kalesi\'nde kadınlara savunma eğitimi verildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesi" çerçevesinde kadınlara taciz, şiddet ve gasp gibi olumsuz durumlara karşı pars yakın müdafaa eğitimi verildi.
Diyarbakır'da kadınlar, İçişleri Bakanlığının desteklediği "Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesi" çerçevesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde eğitim gördü. Yaşları 14-40 arası kadınların gruplar halinde katıldığı eğitimde savunma teknikleri gösterildi.
Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık amacıyla tarihi 3 bin yıla dayanan Zerzevan Kalesi'nde kadınlara eğitim verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Bugün Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Zerzevan Kalesi'ndeyiz. Tarihi bir mekandayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu tarihi kalede kadınlarımıza yakın savunma sistemlerimizden pars yakın müdafaa eğitimi verdik. Kadınlarımızın doğru alışveriş, kapıda alışveriş, ziynet eşyalarını nasıl saklaması gerektiğini, haksız bir saldırıyla karşılaştıklarında kendilerini nasıl koruması gerektiğiyle ilgili eğitim oluşturduk. Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesi çerçevesinde bugün Zerzevan Kalesi'ne hanımlarımızı getirdik. İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklenen projemiz şu anda çok güzel bir şekilde ilerliyor" dedi.
Kadınların sadece 8 Mart'ta değil, yılın 365 günü hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bugün kadına yönelik şiddetle ilgili bir farkındalık oluşturduk. Buradan tarihi mekandan tüm bireylere sesleniyoruz; lütfen şiddete şiddetle cevap vermeyiniz. Şiddetle iletişim kurmayınız. İletişim dilini kullanarak kendinizi ifade etmeye çalışınız. Hep beraber şiddete hayır diyoruz. Kadınlar sadece 8 Mart'ta hatırlanmamalı, yılın 365 günü kadınlar hatırlanmalıdır. Kadınlar bizim için kutsal. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Proje çerçevesinde eğitim gören Beden Eğitimi Öğretmeni Gül Eser, tüm kadınların pars yakın müdafaa eğitimi alması gerektiğini belirterek, "Zerzevan Kalesi'nde bir farkındalık oluşturmak adına tüm kadınların pars yakın müdafaa eğitimi alması gerektiğini savunarak, böyle bir şey yaptık. Burada 3 bin yıllık bir tarih yatıyor. 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nden duyuruyoruz: Kadına şiddete hayır" diye konuştu.
Eğitim gören kadınlardan Zinnet Güreli ise şunları kaydetti:
"Zerzevan Kalesi'nden şunu söylemek istiyorum. Tüm dünyada var olan her kadın güçlüdür, güvendedir. Kadına şiddete her zaman hayır diyoruz. Kadınların sadece bir gün değil, her zaman hatırlanmasını isteriz." - DİYARBAKIR
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