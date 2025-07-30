8.8\'lik deprem sonrası Japonya\'da balinalar karaya vurdu

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, yerin yalnızca 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremden hemen sonra ABD'nin batı kıyıları, Hawaii, Alaska ve Japonya başta olmak üzere birçok bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Okyanus açıklarında oluşan tsunaminin ilk dalgaları kıyılara ulaşmaya başladı.

JAPONYA'DA BALİNALAR KIYIYA VURDU

Tsunami uyarısının ardından Japonya'daki kıyı kentlerinde tahliyeler başladı. Japonya'nın Chiba eyaletine bağlı Tateyama kentinde ise kıyıya vuran çok sayıda balina görüldü. Bu görüntüler, Rusya'nın Pasifik kıyısı açıklarındaki deprem sonrası tsunami alarmına geçen Japon televizyonlarında canlı yayınlandı.

UZMANLAR TSUNAMİ VE BALİNALAR ARASINDAKİ BAĞLANTIYI AÇIKLADI

Uzmanlar, balinaların tsunami öncesi sahil şeridinde hızla değişen su seviyeleri ve güçlü akıntılar nedeniyle karaya vurabileceğini belirtti. Açık denizde tsunami dalgalarından etkilenmeyen balinaların, kıyıya yaklaşan dalgaların çekilme etkisiyle sahilde mahsur kalabildikleri ifade edildi.