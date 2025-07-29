Yangında 10 görevlinin şehit olduğu alandaki araçlar çekiliyor

Eskişehir'de çıkan orman yangınında 10 kişinin şehit olduğu alana yakın bir noktada yanan araçlar görüntülendi. Bazı parçaları eriyen araçlardan su tankerinin olay yerinden çekildiği ve yerde sürükleme izleri olduğu görülürken, arazöz, pikap ve dozerin ise yakın zamanda olay yerinden çekileceği öğrenildi.

Seyitgazi ilçesinde başlayıp 1 hafta önce başlayan orman yangınında 5 kişilik AKUT ekibi ve 5'i de orman işçilerinden oluşan toplam 10 kişi şehit olmuştu. Canlarını veren kahramanların şehit olduğu alan dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan alandan 1 su tankerinin çekildiği ve yerde sürükleme izlerinin olduğu görüldü. Geride kalan Eyüp Dereli'nin kullandığı dozer, Tolunay Kocaman'ın kullandığı arazöz ve AKUT ekibine ait pikap aracının demir yığınına dönmüş halleri yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı araçların demir aksamalarının eridiği ve eriyen maddenin yere aktığı görüldü. 10 kişinin bu araçların olduğu alana yakın bir noktada şehit olduğu öğrenildi.

Öte yandan diğer 3 aracın ise yakın zamanda çekileceği bilgisi edinildi. Yangınla alakalı inceleme ve adli işlemler devam ediyor. - ESKİŞEHİR