Diyarbakır'dan 20 Ülkeye Gözlük İhracatı - Son Dakika
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Diyarbakır'dan 20 Ülkeye Gözlük İhracatı

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Diyarbakır'da gözlük üretimi 2 milyon sınırını aştı, 20 ülkeye ihracat yapılıyor. Türkiye artık ihraççı.

03.10.2024 10:13
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İtalya, Fransa ve Çin'in lider durumda olduğu gözlük sektöründe Diyarbakır'dan 20 ülkeye ihracat yapılıyor

Türkiye'nin gözlük ihtiyacı 5 yıl önceye kadar ithal edilirken artık Avrupa ve Afrika'ya ihraç yapılıyor

Diyarbakır'da 2 milyon üzerinde gözlük üretimi gerçekleşti

Firmanın Genel Müdürü Cem Dinçaslan:

" Artık Türkiye'den Avrupa'ya ciddi anlamda ürün ihraç edebilir pozisyona geldik"

DİYARBAKIR - İtalya, Fransa ve Çin'in lider durumda olduğu gözlük sektöründe, Diyarbakır'da 2018 yılında kurulan üretim tesisinde bu yıl 2 milyonun üzerinde gözlük ve çerçevesi üretilip 20 ülkeye ihracat yapıldı.

2018 yılında Metalciler Sanayisi'nde kurulan tesis, 2022 yılında Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı. Kuruluşunda 20 kişiyle hizmet veren fabrika, şu an 120 çalışanı ila bölgenin, hatta Türkiye'nin en büyük fiziksel alanına ve kapasitesine sahip fabrikası konumunda olup birçok ülkeye ihracat yapılıyor.

Optiksan Genel Müdürü Cem Dinçaslan, İhlas Haber Ajansı muhabirine, her geçen gün ihracat yaptıkları ülke sayısının artmakta olduğunu söyledi. Özellikle son dönemlerde Çin'in Avrupa'ya olan mesafesi ve Kuzey Afrika ülkelerinin Çin'den ürün teminindeki sıkıntılarda, Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirdiği için gözlük noktasında Türkiye'den talepler artmaya başladığına değinen Dinçaslan, bu talebi karşılayabilmek için de uzun soluklu bir çalışma içerisinde olduklarının altını çizdi.

"Gelecek yıl inşallah 3-3,5 milyon bandına çıkarmayı hedefliyoruz"

Şu anda 20 ülkeye ihracatın söz konusu olduğunu belirten Dinçaslan, şöyle konuştu:

"Bu 20 ülkeye ihracatın yanında da, Türkiye'deki 3 bin 500 optiğe de perakende sektöründeki optiklere de ürün temini yapmaktayız. Hem kendi ürünlerimizi üretiyoruz, hem de global firmalara da fason ürünler üretmekteyiz. 2 milyonun üzerinde üretim gerçekleştirdik. Hem optik çerçeve, hem de güneş gözlüğü üretimi gerçekleştirmeyiz. Bu yıl yapmış olduğumuz 2 milyonun üzerindeki hedefimizi gelecek yıl inşallah 3-3,5 milyon bandına çıkarmayı hedefliyoruz. Burada bayan istihdamımız yüzde 60'lara yaklaştı. Sanatsal, ince işçilik gerektiriyor. Özelikle metal gözlüklerin kaynakları. ve benzer konularda kadın istihdamını sağlamaktayız."

"80 milyon üzerine nüfusa sahip olan ülkemizde, bundan yaklaşık 4-5 yıl öncesine kadar nüfusumuzun ihtiyacı olan gözlükler neredeyse yüzde 90'ını yurtdışından geliyordu" diyen Dinçaslan, "Bu da ister istemez gayri safi milli hasılamızda bir maliyet doğuruyordu. Şimdi katma değer konusunda faydamız olduğunu düşündüğümüz bu hususta Avrupa ve Afrika ülkelerine de ürün satarak ekonomiye de ciddi bir katkı sağladığımızı biliyoruz" diye konuştu.

Rüzgarın tersine döndüğünü dile getiren Dinçaslan, "Artık Türkiye'den Avrupa'ya ciddi anlamda ürün ihraç edebilir pozisyona geldik. Diyarbakır'daki hem istihdam noktasında hem de Diyarbakır'dan bugüne kadar İtalya'nın, Fransa'nın ve Çin'in lider olduğu gözlük sektöründe artık doğudan da güneş doğdu diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır\'dan 20 Ülkeye Gözlük İhracatı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'dan 20 Ülkeye Gözlük İhracatı - Son Dakika

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