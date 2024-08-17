Diyarbakır Hevsel Ortaokulu Öğrencisi Dünya Birincisi Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır Hevsel Ortaokulu Öğrencisi Dünya Birincisi Oldu

Diyarbakır Hevsel Ortaokulu Öğrencisi Dünya Birincisi Oldu

BAHÇEŞEHİR Koleji Diyarbakır Hevsel Ortaokulu öğrencisi Rober Enes Tan, Londra'da düzenlenen United Kingdom Teen Eagle Global yarışmasında sözcüklerin harf harf söylendiği 'Spelling Bee' kategorisinde dünya birincisi, bilgi yarışması 'Knowledge Quiz' kategorisinde ise dünya ikincisi oldu.

17.08.2024 12:29
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BAHÇEŞEHİR Koleji Diyarbakır Hevsel Ortaokulu öğrencisi Rober Enes Tan, Londra'da düzenlenen United Kingdom Teen Eagle Global yarışmasında sözcüklerin harf harf söylendiği 'Spelling Bee' kategorisinde dünya birincisi, bilgi yarışması 'Knowledge Quiz' kategorisinde ise dünya ikincisi oldu.

Her yıl Londra'da gerçekleştirilen Teen Eagle İngilizce yarışmasına bu yıl 52 ülkeden 4 bin 600 öğrenci katıldı. 4 Haziran-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan yarışmada, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Ortaokulu öğrencisi Rober Enes Tan, Teen Eagle 1 English Competitions grubunda yarıştı. Her çocuğun hayali olan Disneyland'e gitme hevesiyle İngilizce öğrenmeye başladığını belirten Tan, "Annem bana İngilizce kitaplar alarak ve filmler izleterek bu hayalimi destekledi. Kelime dağarcığımı geliştirmek için her gün düzenli olarak hikaye okudum. Üçüncü sınıfta, uluslararası geçerliliği olan Cambridge PET sınavından B2 seviyesinde sertifika aldım" dedi.

Bu yıl düzenlenen Teen Eagle yarışmasına katılmayı çok istediğini ve bunu gerçekleştirdiğini belirten Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışma, Receptive Skills (Algılayıcı Beceriler) ve Productive Skills (Üretici Beceriler) olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Receptive Skills kısmında Knowledge Quiz ve Spelling Bee, Productive Skills kısmında ise Writing Challenge (Kompozisyon yarışması ve Persuasive Speaking (İkna edici konuşma) kategorisi yer alıyor. Ben Spelling Bee'de dünya birincisi, Knowledge Quiz'de ise dünya ikincisi oldum. Receptive Skills genel sıralamasında da dünya ikinciliğinde yer aldım. Bir altın madalya, bir gümüş madalya ve diğer kategorilerden de üç kupa kazandım. Çok zorlayıcı olmasına rağmen düzenli çalışmam ve geniş kelime dağarcığım sayesinde bu başarıyı elde ettim. Hem çok mutluyum hem de çok gururluyum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Hevsel Ortaokulu Öğrencisi Dünya Birincisi Oldu - Son Dakika

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