Diyarbakırlı apartman görevlisi Nurettin Can, şiirlerini iki kitapta topladı - Son Dakika
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Diyarbakırlı apartman görevlisi Nurettin Can, şiirlerini iki kitapta topladı

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Diyarbakırlı 45 yaşındaki 4 çocuk babası Nurettin Can, apartman görevlisi olarak çalışırken yazdığı şiirleri iki kitapta topladı ve kitaplarını sponsorlar aracılığıyla çıkardı. Kitap gelirlerini sponsorlara bırakan Can, bu işi daha profesyonel yapmak istiyor.

Diyarbakır'da yaşayan 45 yaşındaki 4 çocuk babası Nurettin Can, apartman görevlisi olarak çalışırken hayatın zorluklarını ve yaşadıklarını şiirlerine yansıttı. Bugüne kadar iki şiir kitabı çıkaran Can, bu işi profesyonel olarak yapmak istiyor.

Diyarbakırlı Nurettin Can, ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra ortaokulu açıktan okudu. Şiire olan ilgisini yıllar içinde kitaplara dönüştüren Can, ilk şiir kitabı olan Adını Hasret Koydum'u Nisan 2022'de yayımladı. 800 adet basılan kitap kısa sürede tükenirken Can, çevresindekilerin "Tekrar kitap yaz" demesi üzerine Eylül 2026'da ikinci şiir kitabı olan Bir Garip Yolcuyum'u okuyucularla buluşturdu. Apartman ve site görevlisi olarak çalışan Can, işlerini tamamladıktan sonra molalarında veya akşamları müsait olduğu zamanlarda kitap okuyup şiir yazıyor. Günlük yaşamın içinde karşılaştığı olayları, hayatın getirdiği zorlukları ve kişisel deneyimlerini dizelere aktaran Can, çalışma hayatıyla edebiyat tutkusunu bir arada yürütüyor.

Kitaplarını sponsorlar aracılığıyla çıkardı, gelirine dokunmadı

Kitap basacak gücü olmadığı için sponsorlar ile anlaşan ve kitap gelirlerini sponsorlara bağışlayan Can, bu işi sadece hobi olarak yaptığını dile getirdi. Can, "Kitap yazmaya 2014-2015 yıllarında başladım. Ardından 2022 yılında ilk kitabımı çıkardım. 2026 yılında ise ikinci şiir kitabım olan "Bir Garip Yolcuyum" adlı kitabımı yayımladım. Bu arada dışarıdan okuyarak ortaokuldan mezun oldum. Şu anda da liseye dışarıdan devam ediyorum. Bir sitede apartman görevlisi olarak çalışıyorum. Sabah temizlikleri, mıntıka temizliği, çöp toplama gibi işlerimi yaptıktan sonra fırsat buldukça şiir yazmaya çalışıyorum. Akşamları dinlenme zamanlarımda da yazıyorum. Bir de okula giden bir kızım var, o da ilgi istiyor. Dolayısıyla kendime çok fazla zaman ayıramıyorum. Genellikle kızım okuldayken bir kenara çekilip bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Memleketin halinden dem vurmaya çalışıyorum, şiirsel bir dille. Hikaye anlatır gibi değil, şiir yoluyla bir annenin feryadını, bir mazlumun feryadını, bir babanın çırpınışını kendimce kaleme almaya çalışıyorum. Günümüzde yaşamak isteyip de yaşayamadıklarımızı ya da yaşanmışlıkları şiirlerime yansıtmaya gayret ediyorum" dedi.

En büyük desteği arkadaşları oldu

Kitaplarından hiçbir ücret almadığını belirten Can, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında kitap çıkaracak maddi imkanım da yoktu. Sponsorlar aracılığıyla kitaplarımı çıkardım. Arkadaşlarım ısrar etti, yardımcı olacaklarını söylediler. Tabii, kitabı ben finanse etmediğim için satışından elde edilen gelir de doğrudan kitabı çıkaranlara gidiyor. İlk kitabım, 4 yıl içerisinde, en son 6-7 ay önce duyduğuma göre yaklaşık 620 adet satmıştı. Arkadaşlarım yine ısrar etti. Güzel şiirlerim olduğunu, bunların da açıkta ve sahipsiz kalmaması gerektiğini söylediler. Ben de ikinci kitabımı çıkardım. Zaman neyi gösterir, ömür ne kadar uzar gider, bilemiyorum. Ancak bu işi inşallah daha ileriye taşımak istiyorum. İnşallah daha profesyonel şiirler yazacağım. Bir yandan geçim derdi, çoluk çocukla ilgilenmek ve günlük sorumluluklar derken şiire istediğim kadar zaman ayıramıyorum doğrusu."

Şiir üzerine herhangi bir eğitim almadı

Hiçbir zaman şiir eğitimi veya yazma eğitimi almadığını tamamen doğaçlama olarak hobi amacıyla bu işi yaptığını dile getiren Can, şunları söyledi:

"Herhangi bir şiir eğitimi almadım. Gezdim, dolaştım, insanları seyretmeye başladım. Evreni, dünyayı gözlemledim. Zamanla aklıma fikirler gelmeye başladı. Bir şeyler yazmam gerektiğini hissettim. İçim içime sığmıyordu. Bir şeyler yapmalıydım. Ben de kendimi kaleme verdim ve bir şeyler yazmaya çalıştım. Yaklaşık 10-12 yıldır şiir yazıyorum. Şu anda 25 yıllık evliyim. Bu kitabımda da "Sen Benim 25 Yaşımsın" adlı bir şiir yazdım. Çok güzel bir şiir olduğuna inanıyorum. Bazen okuyorum eşime bu şiiri."

Kaynak: İHA
Kültür SanatNurettin CanEdebiyatÇocukYaşamYerelSon Dakika

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