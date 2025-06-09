Doğu'da Yağış, Diğer Yerlerde Sıcak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Az bulutlu ve açık 26

Trabzon: Az bulutlu ve açık 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL