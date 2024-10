Dolandırılan depremzede Senem için Gaziantep\'te yeni protez çalışmaları başladı

Yerel

Hatay'da 650 bin liraya ikinci el protez bacak satılarak dolandırılan depremzede Senem Ece Mazı'ya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıktı. Gaziantep'e gelerek Şahin ile buluşan mağdur Senem Ece Mazı için Ortez-Protez Merkezi'nde yeni protez çalışmaları başladı. Senem Ece'nin yeni protezine 10 gün içerisinde kavuşacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan Senem Ece Mazı, eşi Doğan Mazı (41), kızı Derin Mazı (5) ve kayınvalidesi Naz Mazı'yı (72) birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Aynı binanın enkazından kendisi de 7 saat sonra kurtarılan Mazı'nın sağ ayağı ampute edildi.

Hayata tutunmaya çalışırken ikinci el protezle dolandırıldı, Fatma Şahin sahip çıktı

Senem Ece'nin ampute edilen bacağının yerine hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 650 bin TL'ye protez bacak takıldı ancak protezin ikinci el olduğu ortaya çıktı. Ece Mazı'nın mağduriyetinin basına yansıması sonrası durumu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Buğday Tanesi Ortez-Protez Merkezi'nde Mazı için yeni bir protez yapılması talimatını vererek, Gaziantep'e davet etti.

Senem Ece Mazı ile Başkan Şahin buluştu, yeni protez için çalışmalar başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinden kızıyla beraber Gaziantep'e getirilen Senem Ece Mazı, Ortez-Protez Merkezi'nde Başkan Fatma Şahin ile bir araya geldi. Depremeze vatandaşlar için ücretsiz hizmet veren merkezde Senem Ece Mazı ve kızını ağırlayan Başkan Şahin, vicdanları sızlatan dolandırıcılık olayına karşı sessiz kalmayarak mağduriyetin en kısa sürede giderileceğini söyledi. Senem Ece Mazı'ya yapılacak tam donanımlı yeni protez için uzman teknikerler vücut yapısı, kilosu gibi teknik ölçümleri tamamladı. Yapımına başlanan protez için 1 hafta içerisinde deneme soketiyle 2-3 saatlik yürüyüşle denemeler yapılacak. Rahatsız edici durumlar analiz edilerek giderilecek, 10 gün içerisinde yeni protezler takılacak.

"Merkez sadece bu şehre değil, bütün bölgeye hizmet ediyor"

Buluşma sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkez hakkında bilgi verdi. Şahin, deprem sonrasında birçok vatandaşın mağduriyet yaşadığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin 10 yıldır engelli dostu çalışmaları, Engelsiz Yaşam Merkezi ile bir tesisleşme süreci ve yetişmiş insan gücü vardı. Bir yerel yönetim Türkiye Yüzyılı'nda bu konuda bir iş yapacaksa buna en uygun altyapı, altından kalkacak şehir burası. 4 üniversitesi olan şehirde bilgi ve bilimsel altyapıyı hocalarımızdan aldık. Teori ve pratiği birleştirdik. Uygulama ve neticelendirme noktasında çok büyük bir destek aldık. Deprem sonrasında birçok canımızı kaybettik, birçok kardeşimiz engelli oldu. Bu yeni engellilerimizin önünden engelleri kaldırmak hedefimizdi. Mali olarak durumunuz iyi olsa bile nereye ulaşacağınızı, başvuracağınızı bilemiyorsunuz. Bazen bu imkanlara ulaşmak mümkün değil. Mali olarak çok büyük yükler oluşuyor. Tam da bu sosyal politikaya ihtiyaç duyulan dönemde bu merkezi açtık. Bu merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkez sadece bu şehre değil, bütün bölgeye hizmet ediyor" dedi.

"Ece kardeşimize ne lazımsa halledeceğiz"

Şahin açıklamasının devamında tesisin büyük bir memnuniyet oluşturduğunu, içerisinde alanında ihtisaslaşmış, uzman kişilerin çalıştığını aktararak, "Bu iş severek yapılması gereken, sorumluluk isteyen bir iş. Uzmanlaşma gerektiriyor. Bu sistemi kurduktan sonra Ece kardeşimizin yaşadığı sorunu duyduk. İnanılır gibi değil. İnsani değerleri, azıcık vicdanı olan kişilerin yapmaması gereken şeylerin nasıl yaşandığını görüyoruz. Hızlıca Ece kardeşimize ulaştık. Bundan sonraki süreçte yardımcı olmaya devam edeceğiz. Biz sadece Ece için değil, bütün Eceler için yapıyoruz. Bu konuda bize düşen ne varsa sizin emrinizdeyiz dedik. Hatay Arsuz'dan bugün getirdik Ece'yi. Buradaki hocamız teknik ve bilimsel olarak bakacak. Ece kardeşimize ne lazımsa halledeceğiz. Bundan önceki süreçte yaşananların bir daha yaşanmaması için bilinmesi gerekenler var. Çünkü bu durumlar maalesef bitmeyecek. İyilerin kazandığı bir dünya için bu tür insanlarla da, kötülerle hukuki mücadelemizi yapmak durumundayız. Ece'nin bütün temel ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yolculuğa çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben bu kadar hızlı hareket edileceğini beklemiyordum"

Senem Ece Mazı ise Arsuz'dan geldiklerinden itibaren çok iyi ağırlandıklarını aktararak, "Her şey için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Burası çok güzel. Daha önce gittiğim yerde böyle bir yer yoktu. Burada her oda ayrı ayrı alanlara bölünmüş, dizilmiş. Her noktada bilgili görevliler var, danışabiliyoruz. çok güzel, diğer yerlerin hiçbirine benzemiyor. Böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. Ben bu kadar hızlı hareket edileceğini beklemiyordum. Oturmuş bir sistem var burada. Direkt ilgili birime ulaştım" diye konuştu. - GAZİANTEP