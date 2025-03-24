Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri - Son Dakika
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Politika

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB\'nin şaibeli konserleri

Müzik dünyasının popüler isimleri Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin, yeni çalışmaları ve projeleri ile gündemde. Bu sanatçıların şarkıları ve performansları, müzikseverlerin beğenisini topluyor. Müzik dünyasından en son haberler ve güncellemeler için takipte kalın.

24.03.2025 15:12
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının yankıları Ankara Büyükşehir Belediyesi, müfettişlerin incelediği 130 konserden 33'ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiğini duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır" denildi.

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın açıklamasında ise "2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte Mansur Yavaş'ın şaibeli konserleri

HANGİ KONSERLER MERCEK ALTINDA?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı zamanlarda düzenlenen Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin konserleri incelenecek.

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte Mansur Yavaş'ın şaibeli konserleri

ÖDENEN PARALAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte Mansur Yavaş'ın şaibeli konserleri

YAVAŞ: BUNU 8'E BÖLECEKSİNİZ

Mansur Yavaş, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Bege, Hadise, Murda ve Candan Erçetin'e 4 günde 94 milyon lira ödediklerini belirterek "Teknik bir kez kuruluyor ve 8'i de oradan hizmet alıyor. Candan Erçetin'in aldığı para yine kaşe bedeli. Bunun yanında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candaş Erçetin ve Murda olarak 8 tane konser var. Tek bir sefer sahne kuruluyor ve 8'i birden hizmet alıyor. Toplam 94 milyon TL. Bunu sekize böleceksiniz" demişti.

"YAVAŞ'I DEĞİL KONUYLA İLGİLİ PERSONELİ KAPSAMAKTADIR"

Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı' iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 9 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

EREN ERDEM DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP'li eski Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem 94 milyon TL teknik maliyet çıkmayacağını belirterek "94 Milyon TL'ye diyelim tüm ekipmanı kiraladınız. Ankara'nın her yerine robot koyabilir, aylarca festival düzenleyebilirsiniz. Yine 94.000.000 TL TEKNİK MALİYET çıkmaz! Bu rakamlar olmaz, olamaz! Mesela benim elimde böyle bir bütçe olsa, 3 ay kesintisiz bir müzik festivali yapabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Candan Erçetin, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Mansur Yavaş, Politika, Hadise, Athena, Ankara, Güncel, Murda, Güneş, Müzik, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Ödenen rakamlar öyle böyle değil! İşte ABB'nin şaibeli konserleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (91)

  • VillaUmut:
    810 Milyon Eur değerinde dinazor verelim size? Yer misin güzel bi’ Haşgerya onun bunun medyası? 432 210 Yanıtla
    osman k:
    yapma anlamaz 0 0
    Mesut Vatansever:
    Dinazorun kurulduğu yerden 1000 katını kazanırdın konserde ne oldu, püfff 0 0
  • Aa145394:
    bu nasıl bir haber başlığı resmen hüküm verilmiş gibi atılmış bir başlık. sizi savcılığa şikayet ediyorum. 365 186 Yanıtla
    osman k:
    hoşaf konusu yorma kendini 0 0
    Mesut Vatansever:
    Biz de yorumcuları şikayet edelim 0 0
    Davut Cirak:
    Adamlar milletin parasını çalmışlar sen neyin başlığındasın. 0 0
  • h.m.633463:
    yandaş medyasınız akp ninkileride arastirsanizya 288 161 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Ucu dokunumca niye korktunız. 0 0
  • Yıldıray Keklik:
    Sen vesikalık tetikçisin Sondakika haberi ve editör çakalı kaça satıyorsunuz kendinizi 239 134 Yanıtla
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