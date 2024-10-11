Dostluk İle Takas: Telefon ve Araç Değişimi - Son Dakika
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Yerel

Dostluk İle Takas: Telefon ve Araç Değişimi

Dostluk İle Takas: Telefon ve Araç Değişimi

Balıkesir'de iki genç, iPhone 16 Pro Max ile Renault Toros'larını takas etti, dostlukları pekişti.

11.10.2024 09:41
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Balıkesir'de iki genç, ilginç bir takas gerçekleştirdi. Ümit Macan, yeni aldığı iPhone 16 Pro Max ile arkadaşının 98 model Renault Toros aracını değiştirdi. Bu sıra dışı anlaşma, hem gençler arasında dostluk bağlarını güçlendirdi hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ümit Macan, iPhone 16 Pro Max'ı edinmek için uzun bir süre araştırma yaptıklarını belirtirken, "Bu telefon o kadar yeni ki bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yere baktık, başka illere bile sorduk ama hiçbir yerde bulamadık. Sonunda arkadaşım, aracını satma kararı aldı. Hem tanıdık hem de aramızda bir güven var. Biz de telefonla aracı takas ettik" dedi.

Arkadaşının aracının bakımını da yaptığını belirten Ümit, "Araba ortalama 150 bin civarında değerinde, telefon ise 120 bin lira. Aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz diye düşündük ve takas yapmaya karar verdik. Zaten arkadaşımın yıllardır bu araca emek verdiğini biliyorum. Bakımları da eksiksiz yapılmış" diye ekledi.

Mücahit Demirer ise, "Telefonu gerçekten istiyordum, bu benim hayalimdi. Pazar günü olduğundan piyasada yoktu. Ben de arabayı verip telefonu almak istedim, o da kabul etti. Yarın inşallah aracı üstüme alacağım" şeklinde konuştu.

Bu takas, sadece iki gencin hayallerine kavuşmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda dostluklarının da pekişmesine vesile oldu. İki arkadaş, ilerleyen dönemlerde yeni takaslar gerçekleştirmeyi planlıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Renault, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dostluk İle Takas: Telefon ve Araç Değişimi - Son Dakika

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