Etimesgut'ta down sendromlu bireyler unutulmadı - Son Dakika
Etimesgut'ta down sendromlu bireyler unutulmadı

Etimesgut\'ta down sendromlu bireyler unutulmadı
21.03.2026 15:28  Güncelleme: 16:12
Haberin Videosunu İzleyin
Etimesgut\'ta down sendromlu bireyler unutulmadı
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında ilçede yaşayan down sendromlu bireyleri ziyaret ederek hem farkındalık oluşturdu hem de gönüllere dokundu. Buluşmada Buse isimli kız çocuğu, "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini okuyarak renkli anlar yaşattı.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla ilçede yaşayan down sendromlu bireyleri ve ailelerini ziyaret etti. Günün önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde samimi anlar yaşanırken, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik önemli mesajlar verildi.

"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Ziyaret kapsamında down sendromlu bireylerle yakından ilgilenen Şankazan, onların mutluluğuna ortak oldu. Ailelerle de sohbet eden Şankazan, her bireyin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Onların hayatını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Etimesgut'ta down sendromlu bireyler unutulmadı

RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Gerçekleşen buluşmada Buse isimli bir kız çocuğu, son günlerde ilgi gören 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini okuyarak renkli anlar yaşattı.

Etkinlik boyunca çeşitli hediyeler takdim edilirken, çocukların yüzündeki tebessüm günün en anlamlı anlarından biri oldu.

"SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DEVAM EDECEK"

Toplumda farkındalık oluşturmanın önemine değinen Şankazan, bu tür ziyaretlerin yalnızca belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. İlçe genelinde sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ifade eden Şankazan, özel bireylerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Etimesgut'ta gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaret hem aileler hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve dayanışma ile sevginin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Kaynak: İHA

Down Sendromu, Etimesgut, AK Parti, 21 Mart, Hacılar, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Etimesgut'ta down sendromlu bireyler unutulmadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Etimesgut'ta down sendromlu bireyler unutulmadı - Son Dakika
