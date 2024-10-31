DTM Fuar Alanı KTO\'ya geçiyor

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Atıl durumdaki eski Ticaret Odası binamızı canlandırmak için Dünya Ticaret Merkezi takasıyla değişime gideceğiz" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu ve oda üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutladığımız çok özel bir haftanın içerisindeyiz. Heyecanlıyız, daha da fazlası gururluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aziz Türk milletinin fedakarlıklarıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı Kurtuluş mücadelesinin taçlandığı 29 Ekim 1923'te cihana ilan ettiğimiz ilelebet koruyacağımız ve kollayacağımız Türkiye Cumhuriyeti 101'nci Kuruluş yıldönümü bir kez daha kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşasın. Unutmayalım ki, bu cumhuriyetin kurulması yolunda canlarını veren kahramanlarımızın vermiş olduğu son nefes, bizlerin şu anda aldığımız nefestir.

Cumhuriyet bir dönüm noktasıdır. Halkın tam bağımsızlığıdır. Türk milletinin ve devletinin sonsuzluğa kadar yaşayacağının bir ispatıdır. Bu büyük mirasın mimarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu dönemde iş dünyası olarak her türlü zorluk karşısında atalarımızdan aldığımız güç ve ilhamla ekonomi alanında günün şartlarına uygun olarak daha kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya ve yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Geleceğin yıldızı Türkiye olacak"

Türkiye'nin iyi bir noktada gittiğini ve geleceğin yıldızı olacağını belirten Gülsoy, "Savaşların, jeopolitik gerilimlerin, enflasyonist baskıların olduğu ortamdan ayrışmamız lazım. Türkiye olarak iyi bir noktaya gidiyoruz ve ben inanıyorum geleceğin parlayan yıldızı biz olacağız. Bugün yaşadığımız sorunların temel nedeni olan enflasyonun ülkemiz için nasıl bir tehdit olduğunu, bu konudaki hassasiyetimizi en başından beri dile getirdik. Şu anda yaşanan enflasyon, tüketici alışkanlıklarının değişmesinden dolayı geçmişte yaşanandan çok farklı. Dolayısıyla şu anda ekonomi yönetiminin enflasyonu kalıcı olarak düşürmek noktasındaki öncelikli amacının çok doğru olduğunu düşünüyor ve 2025-2027 Orta Vadeli Program'da belirlenen hedeflerin tutarlı bir stratejiyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu sebeple mevcut dönemde programın başarıya ulaşması ise en büyük dileğimizdir. Yeni yatırımlara yönelebilmek, mevcut pazarlarımızı koruyabilmek, istihdam kapasitelerimizi ve ticaret hacimlerimizi artırabilmek için uygun finansman imkanlarına ihtiyaç duymaktayız. Büyüme hedeflerimizin yapı taşları olan KOBİ'lerimize yönelik daha kapsayıcı, iş gücü piyasasının dengesini gözeten, iyi analiz edilmiş seçici kredilerin devreye alınmasını bekliyoruz. Kamu bankalarının bu süreçte devreye girerek, yüksek faizlerden ötürü finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları hafifletmesini arzu ediyoruz. Bu anlamda, iç piyasadaki ticaret erbabımıza yönelik can suyu niteliğinde yeni teşvik ve desteklerin devreye alınması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Dijitalleşme, dünyadaki tüm sınırları ortadan kaldırdı"

Dijitalleşmenin dünyadaki tüm sınırları ortadan kaldırdığını aktaran Gülsoy, "Dijitalleşme, dünyadaki tüm sınırları ortadan kaldırdı. Üretimde ve tüketimde kriterler değişti. Dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri, katma değerli üretim ve markalaşmayla fırsata çevirmeliyiz. İhracatımızın önündeki en büyük engellerden biri olan Yeşil Dönüşümde de sürenin kısaldığını da özellikle hatırlatmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi her şeyin internet olduğu zamandayız. Evlerimiz, ofislerimiz, fabrikalarımız ve halka açık alanlar tümüyle değişiyor. Tüm sektörlerde köklü bir değişiklik var. Geleceğin dünyasında robotik sistemler, kuantum bilgisayarlar var. Robotların çağı başlıyor. Bugün baktığımızda Elon Musk'un sahibi olduğu şirket tarafından üretilen robotaksiler, minibüsler ve insansı robotlar yakın zamanda hayatımıza girecekler. Bu yüzden şirketlerimiz değişen iş yapış şekilleriyle yeni dünyada, nerede ve nasıl konumlanacaklarına karar vermeli, strateji ve yatırımlarını o yönde yapmalıdır. Yapay zeka, sadece teknoloji meraklıları için değil, her sektör ve meslek grubu için büyük bir fırsat sunuyor. Bu fırsatları doğru şekilde değerlendirmek, sizlerin de iş süreçlerinizi daha verimli hale getirebilir ve rekabet gücünüzü artırabilir" ifadelerini kullandı.

İhracat rakamlarına da değinen Gülsoy, "Eylül ayında ihracatçı üyelerimiz 147 ülkeye 313 milyon 712 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Kayseri olarak İthalatımız ise Eylül ayında 112 milyon 807 bin dolar olmuştur. Ocak - Eylül döneminde yani yılın 9 ayında toplam ihracat rakamımız 2 Milyar 778 Milyon 544 Bin Dolar'a çıkmıştır. En zorlu şartlarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Atıl durumdaki eski ticaret odası binasını canlandırmak için Dünya Ticaret Merkezi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle takasla değişime gideceğiz" diyen Gülsoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Meclis Toplantısında yaptığı açıklamaya istinaden, Bizler atıl durumdaki eski ticaret odası binamızı canlandırmak için Dünya Ticaret Merkezi takasıyla değişime gideceğiz. Şehrimizde güzel organizasyonlar, fuarlar ve kongreler yaparak ekonomimize, ticaretimize ve tanıtımımıza katkı vermeyi istiyoruz. Böyle bir projeyi hayata geçireceğiz. Kayseri Dünya Ticaret Merkezini şahsıma istemiyorum. Şehrin menfaati doğrultusunda hem kendi kurumum hem de belediyemiz için istiyorum. Şahsıma ait bir istek ve talebim olmadı, bundan sonra da olamaz. Bu konuda bizlere destek veren Memduh Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki meclis toplantısında bu konu ilgili olumlu karar çıkacaktır." - KAYSERİ