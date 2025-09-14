Düğünde Araba Jantı Takı Şoku

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen bir düğün töreni, sıra dışı bir takı hediyesiyle davetlilerin hafızasına kazındı. Seyde ve Ferhat Altundağ çiftinin düğününde davetliler, takı merasimi sırasında klasik altın ve para hediyeleriyle sahneye çıktı. Ancak davetlilerden Sait Ece, salona elinde bir araba jantıyla girerek herkesi şaşkına çevirdi.

GELİN VE DAMADA JANT TAKTI

Takı töreninde gelin ve damadın yanına gelen Ece, büyük bir ciddiyetle araba jantını çiftin hediyeleri arasına koydu. O anlar salondaki davetliler arasında gülüşmelere yol açarken, çift de bu sıra dışı hediyeyi tebessümle karşıladı.

Misafirlerin telefonlarına kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, düğün salonunda yaşanan bu ilginç an düğüne damga vurdu.