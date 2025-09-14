Düğünde Araba Jantı Takı Şoku - Son Dakika
Düğünde Araba Jantı Takı Şoku

Düğünde Araba Jantı Takı Şoku
14.09.2025 12:30
Düğünde Araba Jantı Takı Şoku
İzmir'de bir düğün merasiminde, gelin ve damada araba jantı hediye edilerek ilginç anlar yaşandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen bir düğün töreni, sıra dışı bir takı hediyesiyle davetlilerin hafızasına kazındı. Seyde ve Ferhat Altundağ çiftinin düğününde davetliler, takı merasimi sırasında klasik altın ve para hediyeleriyle sahneye çıktı. Ancak davetlilerden Sait Ece, salona elinde bir araba jantıyla girerek herkesi şaşkına çevirdi.

Gelin ve damada takı olarak araba jantı taktı

GELİN VE DAMADA JANT TAKTI

Takı töreninde gelin ve damadın yanına gelen Ece, büyük bir ciddiyetle araba jantını çiftin hediyeleri arasına koydu. O anlar salondaki davetliler arasında gülüşmelere yol açarken, çift de bu sıra dışı hediyeyi tebessümle karşıladı.

Misafirlerin telefonlarına kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, düğün salonunda yaşanan bu ilginç an düğüne damga vurdu.

Kaynak: İHA

