Düğünlerde gram altın yerine artık bamya çiçeği takılıyor! Fiyatı el yakıyor - Son Dakika
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Düğünlerde gram altın yerine artık bamya çiçeği takılıyor! Fiyatı el yakıyor

05.07.2022 09:58

Son zamanlarda artan küresel enflasyon düğünlere de etki etti. Bu kapsamda evlenen çiftlere farklı takılar takma modasına Amasyalılar da katıldı. Taşova ilçesinde yetişen ve kilosu 850 TL civarından satılan bamya çiçeği, düğünlerde gram altın niyetine takılıyor. Öte yandan Taşova Çiçek Bamyasının geçmiş yıllarda 'çeyrek altın' değerinde olduğu belirtiliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli lezzetli Taşova çiçek bamyasının bir kilosu gram altınla yarışıyor. Bugünlerde kurusunun kilosu 800 ile 850 liradan alıcı bulan bamya çiçeği, sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için geçen yıllarda 'çeyrek altın' günümüzde ise güncel kurdan dolayı 'gram altın' olarak adlandırılıyor.

Düğünlerde gram altının yerini aldı, kilosu 850 TL'den satılıyor! Bamya çiçeğini duyan şaşırmadan edemiyor

GRAM ALTIN DEĞERİNDE

Taşova'da bir kır düğün salonunda dünya evine giren Işıl ve Mehmet Şahin çiftinin düğünlerinde gelinin amcası Birol Torun, çifte takı takmak yerine, "gram altın" değerinde bamya taktı.Amca Birol Torun, "Bizim Taşova Bamyası, Taşova'nın gram altını olduğu için yeğenim Işıl'a, gram altın niyetine bamya taktım. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Düğünlerde gram altının yerini aldı, kilosu 850 TL'den satılıyor! Bamya çiçeğini duyan şaşırmadan edemiyor

KİLOSU 850 TL CİVARINDA

'Taşova Çiçek Bamyası' olarak coğrafi işareti alınıp, kaydı yapılan ve çok değerli bir ürün olduğunu vurgulayan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Bizim için hem maddi anlamda hem de bir kalite olması hasebiyle çok değerlidir. Kilosu 800 ile 850 lira civarında bir rakamdır" dedi.

Düğünlerde gram altının yerini aldı, kilosu 850 TL'den satılıyor! Bamya çiçeğini duyan şaşırmadan edemiyor

ESKİDEN ÇEYREK ALTIN DENİYORDU

Taşova Çiçek Bamyasına geçmiş yıllarda 'çeyrek altın' dendiğini ve günümüzde güncel kurdan dolayı 'gram altın' dendiğini dile getiren Başkan Öztürk, "Düğünlerde hediye takmak bizim için önemli. Geleneksel bir tutumdur. Gram altın yerine bir kilo bamya götürmek bu hediyeleşme anlamında uygulanan bir yöntemdir" diye konuştu.

Düğünlerde gram altının yerini aldı, kilosu 850 TL'den satılıyor! Bamya çiçeğini duyan şaşırmadan edemiyor
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Kaynak: İHA

Amasya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğünlerde gram altın yerine artık bamya çiçeği takılıyor! Fiyatı el yakıyor - Son Dakika

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