Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Çukurova Belediyesi\'nde Kutlandı

Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü, Çukurova Belediyesi'nce Mola Evi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Özel çocuklar, aileleri, ZİÇEV, Hayat Paylaştıkça Güzel Grubu ve Adana Engelliler Platformu'nun katıldığı etkinlikte down sendromlu çocukların gösterileri beğeniyle izlendi. Serdar Bozkurt, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu ve Atatürk gösterisi ile büyük alkış aldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, konuşmasında down sendromlu çocuklar için "Yeryüzündeki melekler" ifadesini kullandı. 21 Mart'ın farkındalık günü olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, "Farkındalık günü ama biz her zaman farkındayız. Böyle bir gün olması güzel bir şey en azından farkında olmayanlara hatırlatıyoruz. Bu özel çocuklarımızın herkes farkına varmalı. Bizler toplumun tüm kesimlerini düşünerek projeler geliştiriyoruz. Doğumundan ölümüne kadar tüm kesimler için geliştirdiğimiz projeler belediyeler tarafından örnek alınıyor. Bunlardan biri de içinde bulunduğumuz Mola Evi. Bunu özel çocukların anneleri için yaptık. Sevgili annelerimiz çocuklarını uzman arkadaşlarımıza emanet ediyor ve kendilerine zaman ayırabiliyorlar" dedi.

Başkan Çetin, belediyecilik anlamında iki dönemde önemli bir deneyim kazandıklarını anlatarak, "Bu ve benzeri projelerin devamı için sizlerden son dönem için destek istiyoruz. Herkesin gönül verdiği bir parti olabilir. Vatandaşların ülkesine faydalı olabilmesi için siyasetle uğraşmalıdır. Siyasetle uğraşmaması gereken kişiler belediye başkanlarıdır. Belediye başkanları siyaset yapmamalı herkese eşit ve adaletli hizmet götürmelidir. Bu anlayışla onurumuzla şerefimizle 10 yıldır belediye başkanlığını yürütüyorum. Son 5 yıl için tüm vatandaşlarımızın desteğine talibim. Böylece ayrım yapmadan ustalık döneminde Çukurova'ya altın çağını yaşatacağız. Buna söz veriyorum" diye konuştu.

Mola Evi Sorumlusu Ayşe Sarı da etkinliğe katılanlara teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi:

"21 Mart, 2011 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre her bin doğumdan birinde down sendromuna rastlanmaktadır. Bu oran her yıl artış göstermektedir. Dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de kesin rakam bilinmemekle birlikte 100 bin dolayında down sendromlu birey bulunmaktadır. Down sendromlu bireyler farklıdır çünkü içlerinde kötülük yoktur."

Konuşmalarından ardından Başkan Soner Çetin, özel çocuklarla birlikte pasta kesti ve onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.