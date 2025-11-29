Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Haberin Videosunu İzleyin
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
29.11.2025 09:48  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
Haber Videosu

Gaziantep'te vatandaşın yolda yürürken düşürdüğü peçeteye sarılı 40 gram ağırlığındaki 4 bilezik, temizleme aracıyla süpürüldükten sonra 40 tonluk çöplükte bulunarak sahibine teslim edildi. Kaybettiği altın bilezikleri bulunan kadın rahat bir nefes alırken yardımcı olan Şehitkamil Belediyesi personeline teşekkür etti.

Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi'nde hastaneye giden Gülbeyaz Demir, MR'a gireceği için toplam 40 gram ağırlığı olan 4 adet bileziği peçeteye sardıktan sonra cebine koydu. Hastanede MR'a girdikten sonra evine dönen Demir, cebindeki altınların olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Gülbeyaz Demir, peçeteye sarılı altınları bir sokakta düşürdüğünü ve altınları Şehitkamil Belediyesi'ne ait temizleme aracının süpürdüğünü fark etti.

DÜŞÜRÜLEN ALTININ TEMİZLEME ARACIYLA SÜPÜRÜLMESİ VE BULUNMA ANLARI KAMERADA

Demir'in durumu belediye yetkililerine bildirmesi üzerine yaklaşık 40 ton çöpün toplandığı ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından arama yapıldı. Saatler süren aramaların ardından çöplerin arasında 4 adet bilezik bulunarak sahibine teslim edildi. Düşürülen altının temizleme aracıyla süpürülme ve sonrasında bulunma anları ise kameraya yansıdı.

Yolda kaybettiği altını 40 ton çöpün içinden buldular

"10 YILLIK BİRİKİMİMDİ"

Kaybettiği altınlarının 10 yıllık birikimi olduğunu söyleyen ve bulanlara teşekkür eden Gülbeyaz Demir, "Hastanede MR'a gideceğim için bilezikleri çıkarıp peçeteye sardım ve cebime koydum. Tekrar eve dönünce altınlarımın düştüğünü fark ettim. Sonrasında düşürdüğüm noktayı çöp arabasının süpürdüğünü gördük güvenlik kamerasından. Sonrasında da yetkilileri aradık. Ekipler de toplama tesisinde arama yapmış ve bulmuş. Ben de geldim altınlarımı teslim aldım. Kaybettiğimde içim yanmıştı. 10 yıllık birikimdi bu benim, bulunduğu için çok sevindim. Yardımcı olan ve bulan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Yolda kaybettiği altını 40 ton çöpün içinden buldular

"40 TON ÇÖPÜN İÇİNDEN BULDUK"

Kaybolan altınları bulan Şehitkamil Belediyesi Çöp Toplama Tesisi Bölge Kontrol Amiri Hayri Yalçın ise, "Bize ihbar gelince hemen harekete geçtik. Bölgeden gelen süpürme araçlarının döküm yaptığı alanlarda arama yaptık. Yaklaşık 30-40 tonluk çöpün içinden vatandaşın kaybettiği altınları bulduk ve teslim ettik. Sahibi altınlar bulununca çok sevindi. O sevinci biz de paylaştık" ifadelerini kullandı.

Yolda kaybettiği altını 40 ton çöpün içinden buldular
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Belediye, Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya borsalarında karışık seyir: Çin’de emlak krizi, Japonya’da yüksek enflasyon Asya borsalarında karışık seyir: Çin'de emlak krizi, Japonya'da yüksek enflasyon
Zayıflama uğruna canından oluyordu 1.5 ay hastanede yattı Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza
İstanbul’da “Black Friday“ çılgınlığı AVM’lerde büyük yoğunluk yaşandı İstanbul'da "Black Friday" çılgınlığı! AVM'lerde büyük yoğunluk yaşandı
Derin Talu’dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
İslam Memiş’in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı
35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı 35 yıl sonra ortaya çıkan gerçek: Burnundan çıkan şeye kimse inanamadı
Icardi’den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Ortalık fena karıştı Muslera’ya şok ceza Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Mardin’de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba ’’yasak aşk’’ iddiası Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba ''yasak aşk'' iddiası
CHP’nin 39. kurultayı başladı Özel’in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

13:23
Osimhen’in Okan Buruk’tan istediği şey olay oldu
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
13:09
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
12:14
CHP’de kurultay maratonu Özgür Özel’den ’’Arının’’ diyen Kılıçdaroğlu’na sert mesaj
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den ''Arının'' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj
12:09
Derbi öncesi kritik istatistik Bunu yapan maçı kazanıyor
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
12:01
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
11:56
Mesud Barzani: “Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız“
Mesud Barzani: "Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız"
11:39
Aile katliamından yeni detaylar Annesini öldüren babasına “Baba ne yapıyorsun“ deyince...
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına "Baba ne yapıyorsun?" deyince...
11:22
Suriye yönetiminden ’PKK’ çıkışı Mazlum Abdi hedefte
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
11:00
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz
10:39
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
10:39
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
09:42
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 13:49:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.