Düzce Belediyesi Camii Alanlarını Hazine'ye Devrediyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Camii Alanlarını Hazine'ye Devrediyor

Düzce Belediyesi Camii Alanlarını Hazine\'ye Devrediyor

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, belediyenin vergi borçlarını ödemek amacıyla cami alanlarının Maliye Hazinesi'ne devri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cami satışının söz konusu olmadığını belirten Günden, bu uygulamanın kamu yararına olduğunu vurguladı.

07.03.2025 15:47  Güncelleme: 15:49
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Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, cami alanlarının Maliye Hazinesi'ne devri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Günden, belediyenin vergi borçlarını ödemek amacıyla gerçekleştirilen bu işlemin tüm belediyelerce yapıldığını ve tamamen kamu yararına bir uygulama olduğunu, cami satışının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

Hasan Günden açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl merkezi hükümet tarafından yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesi doğrultusunda, belediyelerin vergi ve SGK borçlarının kaynağında kesilmesi uygulamasına başlandı. Bu durum, belediyelerin gelir kaynaklarında ciddi bir azalmaya sebep oldu. Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı Türkiye genelinde belediyelere, kamunun kullanımında olan parsellerin vergi borçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesini öngören bir düzenleme getirdi. Biz de bu fırsatı değerlendirdik ve 2024 yılı itibarıyla bedelsiz olarak verdiğimiz alanları, vergi borçlarımızdan düşürmek amacıyla devrettik" dedi.

Günden, Aralık ayında belediyenin vergi borçlarını sıfırladıklarını, bu ay ise İnsan Kaynakları Şirketi BelKa'nın vergi borçlarına karşılık olarak 8 cami alanının Maliye Hazinesi'ne trampa edilmesi için Belediye Meclisi'nde karar alındığını söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Camii Alanlarını Hazine'ye Devrediyor - Son Dakika

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