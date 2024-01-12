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Düzce Belediyesi, Regaip Kandili'nde Hayati İnanç'ı Düzcelilerle buluşturdu - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Regaip Kandili'nde Hayati İnanç'ı Düzcelilerle buluşturdu

Düzce Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği özel programda yazar Hayati İnanç'ı Düzcelilerle bir araya getirdi. Programda, Hayati İnanç, 'İki Cihan Serveri' başlığı altında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'ın hayatından kesitler paylaştı. Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de programa katıldı.

Düzce Belediyesi, Regaip Kandili\'nde Hayati İnanç\'ı Düzcelilerle buluşturdu
12.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:40
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Düzce Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği özel programda yazar Hayati İnanç'ı Düzcelilerle buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Hayati İnanç, 'İki Cihan Serveri' başlığı altında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'ın hayatından kesitler paylaştı.

Düzce Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programda yazar Hayati İnanç'ı Düzcelilerle bir araya getirdi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği program, Büyük Cami Müezzin Kayyımı Zülküf Aktepe'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra sahneye çıkan Yazar Hayati İnanç, 'İki Cihan Serveri' başlığı altında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'ın hayatından kesitlerin yanı sıra kıssadan hisseler anlatarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşatırken, gecenin maneviyatına yönelik okuduğu şiirlerle de Düzcelileri mest etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Regaip Kandili'nde Hayati İnanç'ı Düzcelilerle buluşturdu - Son Dakika
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